عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمتوسط سعر 4565 للقنطار

بيع 4.9 ألف قنطار قطن في مزاد علني بـ كفر الشيخ

بيع أقطان
بيع أقطان

أعلن الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ ، اليوم، بيع 4.9 ألف قنطار  من أقطان المحافظة ، خلال المزاد العلني الذي نظمته شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، في إطار تعميم منظومة التداول الجديدة للموسم 2021-2022على مستوى الجمهورية، وتراوحت أسعار القنطار ما بين 4540 جنيها و4590 جنيها ، وتمت الترسية لصالح 6 شركات.

ورشة لتعليم الخط الهيروغليفي للأطفال بمتحف كفر الشيخ القومي.. صور

حياة كريمة.. توزيع الحقائب المدرسية على تلاميذ مطوبس بـ كفر الشيخ

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، خلال بيان إعلامي، يقام المزاد بكفر الشيخ كلما تم تكوين أوزان معينة تعقبها عملية الفرز ويتبعها عقد المزاد، مؤكداً أن هناك حالة رضا من المزارعين عن السعر الذي تم بيع به الأقطان، مشيراً إلى أن المزارع شعر بالفرق بين العام الماضي والعام الحالي.

 

وقال وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، إن المساحة التي تم زراعتها بكفر الشيخ، 85 ألف فدان، وتم جني 4 آلاف فدان فقط، ويتم توريد القطن في 70 مركز تجميع على مستوى محافظة كفر الشيخ، كما يتم تنظيم ندوات ارشادية عن الجني المحسن، ليتم جني الحقل عند نسبة تفتح من 50% لـ 60% كجنية أولى ، ومن أسبوعين ل3 أسابيع تتم الجنية الثانية ، مع مراعاة عدم استخدام أي خيوط بلاستيكية.
 

وأضاف، ويستخدم خيط من الدبارة عند الخياطة، كما يتم تنشير القطن الذي تم جنيه في الصباح الباكر ، كما يتم الاهتمام بنقاوة القطن من الشوائب حتى يحصل الفلاح على رتبة عالية أثناء الفرز، وكل ذلك تتناوله الندوات الإرشادية الخاصة بـ الجني المحسن.

كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ وزارة قطاع الاعمال العام الزراعة مزارعين وزارة قطاع الاعمال وزارة الزراعة

موضوعات متعلقة

ورشة لتعليم الخط الهيروغليفي للأطفال بمتحف كفر الشيخ القومي.. صور

مصرع شاب وإصابة آخر في حادث انقلاب دراجة نارية بكفر الشيخ

بـ 10 آلاف جنيه فقط.. حقق حلم حياتك بمشروع إنتاج عسل النحل

حياة كريمة.. توزيع الحقائب المدرسية على تلاميذ مطوبس بـ كفر الشيخ

رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد الملتقى السادس لتأهيل خريجي الطب البيطري لسوق العمل

«غادة» تقتنص ذهبية الجمهورية.. محافظ كفر الشيخ يشيد بأبطال تايكوندو مطوبس

محافظ كفر الشيخ وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يتفقدون مواقع مشروعات الإسكان.. صور

رغم مخالفة الحداد العام.. محافظ كفر الشيخ يكرم وكيل وزارة التعليم ..صور

ترشيحاتنا

أبرزها التحميل الآمن.. مايكروسوفت تضيف ميزات مذهلة لمتصفحها إيدج

أنا راضية..أم محمد: مش عايزة حاجة من الدنيا غير إني أقابل السيسي

نشرة التحقيقات.. إثيوبيا تطبق حالة التقشف.. ماذا تنتظر القاهرة من الأمم المتحدة؟

بالصور.. سعر ومواصفات بي إم دبليو الفئة السابعة 2021 داخل السوق الكويتي

محمد الشوادفي: "اليوتيوبرز" يستخدمون إنترنت وكهرباء توفرهما الدولة فوجب عليهم الضرائب

نشرة الفن: حقيقة وفاة ميادة الحناوي وإصابتها بمرض الزهايمر وإيقاف جديد لمطربي المهرجانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم العالي يلمح لاحتمالية تأجيل العام الدراسي الجديد

"اللي معاه دهب يبيعه".. مستشار وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين

إلغاء مراوح السقف وتركيب كاميرات مراقبة وتقفيل الشبابيك بالحديد .. أبرز تعليمات التعليم للمدارس قبل بدء الدراسة

بعد أخذ لقاح كورونا.. توقف عن 4 أدوية للوصول للفائدة الكاملة

3 صفقات تمت و4 علي الأبواب أبرزها ساحر الأهلي..قائمة لاعبي بيراميدز الجدد

شوبير يحسم الجدل حول تعاقد الأهلي مع جروس ورحيل موسيمانى

حقيقة وفاة ميادة الحناوي وإصابتها بمرض الزهايمر..تفاصيل

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما بين شائعات الوفاة والزهايمر.. كيف تعيش ميادة الحناوي وسر اختفائها؟

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

لليوم219.. مسافر عبر الزمن يلتقط مقاطع للعالم خال من البشر في 2027

لا يتوقف عن البكاء؟ حيلة لن تتوقعها لتهدئة طفلك وتنويمه سريعًا

فيديو

ثروت سويلم يكشف تفاصيل تدشين بطولة كأس الرابطة وشكل الدوري الجديد ..فيديو

مشرد ومخمور.. ظهور غريب للممثل الأمريكي نيكولاس كيدج

فيديوجراف.. 3 أطفال بدلا من اثنين.. الصين تعدل قانون الإنجاب

تفاصيل وفاة الطفلة منار ضحية الطبيب البيطري.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

اﻟﻤﺰﻳﺪ