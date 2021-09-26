بيع 4.9 ألف قنطار قطن في مزاد علني بـ كفر الشيخ

بمتوسط سعر 4565 للقنطار

أعلن الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ ، اليوم، بيع 4.9 ألف قنطار من أقطان المحافظة ، خلال المزاد العلني الذي نظمته شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، في إطار تعميم منظومة التداول الجديدة للموسم 2021-2022على مستوى الجمهورية، وتراوحت أسعار القنطار ما بين 4540 جنيها و4590 جنيها ، وتمت الترسية لصالح 6 شركات.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، خلال بيان إعلامي، يقام المزاد بكفر الشيخ كلما تم تكوين أوزان معينة تعقبها عملية الفرز ويتبعها عقد المزاد، مؤكداً أن هناك حالة رضا من المزارعين عن السعر الذي تم بيع به الأقطان، مشيراً إلى أن المزارع شعر بالفرق بين العام الماضي والعام الحالي.

وقال وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، إن المساحة التي تم زراعتها بكفر الشيخ، 85 ألف فدان، وتم جني 4 آلاف فدان فقط، ويتم توريد القطن في 70 مركز تجميع على مستوى محافظة كفر الشيخ، كما يتم تنظيم ندوات ارشادية عن الجني المحسن، ليتم جني الحقل عند نسبة تفتح من 50% لـ 60% كجنية أولى ، ومن أسبوعين ل3 أسابيع تتم الجنية الثانية ، مع مراعاة عدم استخدام أي خيوط بلاستيكية.



وأضاف، ويستخدم خيط من الدبارة عند الخياطة، كما يتم تنشير القطن الذي تم جنيه في الصباح الباكر ، كما يتم الاهتمام بنقاوة القطن من الشوائب حتى يحصل الفلاح على رتبة عالية أثناء الفرز، وكل ذلك تتناوله الندوات الإرشادية الخاصة بـ الجني المحسن.