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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

عودة للماضي بآلة الزمن.. إقامة مهرجان إحياء goodwood للسيارات الكلاسيكية ببريطانيا

سباق جودوود للسيارات
سباق جودوود للسيارات الكلاسيكية

استضافت حلبة جودوود للسيارات، بغرب مقاطعة ساسكس، المملكة المتحدة، مهرجان goodwood revival  لمدة 3 أيام متتالية.

الأهمية التاريخية

وتعد حلبة جودوود للسيارات، مكانًا تاريخيًا لكل لسباقات السيارات مؤسس من سنة 1948، وتقع الحلبة في ملكية جودوود هاوس، وتحيط بمطار تشيتشيستر جودوود وعلى بعد 60 ميلا من العاصمة لندن، ظلت جودوود تمتلئ كل سنة بالسيارات المتسابقة من سنة 1948 وحتى 1966، لكنها أغلقت عام 1966، لتعود من جديد مرة أخرى عام 1998.

مهرجان جودوود

ويعد سباق إحياء جود وود من أمتع السباقات وأكثرها دهشة ليس فقط لأنها مخصصة للسيارات الكلاسيكية التي لا يراها المشاهدين إلا في أفلام الأبيض والأسود، فالكثير من الفعاليات تقام خصيصًا من أجل السيارات القديمة، لكن التميز يكمن في الأجواء المحيطة بالسباق التي تتسم بالعودة لما أسماه القائمين على السباق بـ"العصر الذهبي" للمملكة المتحدة، بحيث يراعي المنتظمين العودة إلى حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية في كل التفاصيل حتى في الملابس.

مهرجان جودوود

وفقا لموقع "كار آند درايفر" السباق يدور بين سيارات تتراوح إنتاجها من سنة 1940 إلى 1960، ما أن تطأ قدماك حلبة السباق تشعر وكإن عقارب الزمن عادت للوراء بسرعة مذهلة وانتقلت بآلة الزمن لحقبة الأربعينات من القرن الماضي، بحضور أكثر من 150 ممثلاً وممثلة وعمال طرق ومشرفين وغيرهم للترفيه والإشراف على الخدمات في المهرجان، و التأكد من وضع عدد مهول من اللمسات التاريخية على المكان والأجواء لإضفاء سحر الماضي على المهرجان.

وفقا لموقع "كار آند درايفر"، مهرجان الإحياء يعد متحف حي للسيارات الكلاسيكية، بحيث يمكنك الاقتراب من السيارات التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات ومالكيها أكثر مما تقترب منهم في أي متحف حقيقي، فضلا عن ذلك يمكنك أيضًا معرفة كيف تعمل السيارة وتشاهد أدائها على الطبيعة قبل بدء السباق، الذي يحول المعدن القديم إلى سيارة تنبض بالحياة على الطريق رغم سنها الذي تجاوز الـ 70 عاما.

مهرجان جودوود

السيارات المشاركة

شارك في السباق سيارات عديدة من أهمها جاجوار فئة C إنتاج 1952، و جاجوار من الفئة D إنتاج 1956،  Maserati 300S من إنتاج 1950 و فيراري 250MM إنتاج 1953 وأستون مارتن DBS إنتاج 1952، بينما الفائز بالمركز الأول في فعاليات Stirling Moss Memorial Trophy كانت سيارة الجاجوار فئة الـ E

ساسكس Goodwood مهرجان حلبة جاجوار فيراري استون مارتن المملكة المتحدة

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