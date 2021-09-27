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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الطماطم تواصل الصعود.. شاهد| أسعار الخضروات اليوم الإثنين بالأسواق

صدى البلد

ارتفعت أسعار الخضروات، فيما انخفضت بعض أنواع الفاكهة، اليوم الإتنين الموافق  27 سبتمبر، في الأسواق ، ورصدت عدسة صدى البلد صباح اليوم  أسعار الخضروات والفاكهة  فى سوق مدينة نصر .

 

في البداية، قال رجب صاحب احد محلات الخضروات بسوق مدينة نصر، إن أسعار  الخضروات   تشهد زيادة نسبيا ، حيث سجلت أسعار الكوسة 9 جنيها للكيلو، والبامية 18 جنيها للكيلو، وسعر الكيلو للطماطم 8.30 جنيهًا، وسعر البطاطس 9 جنيهات للكيلو والبصل 5 جنيهات للكيلو  و الخيار 7 جنيهات للكيلو.


وتابع : الفلفل الحامي 10  جنيها للكيلو فيما سجل فلفل الألوان 20 جنيها للكيلو  ، والليمون 12جنيها للكيلو ، بالاضافة الي ارتفاع سعر البصل ل5 جنيها للكيلو و الثوم 8 للكيلو .


وكشف رجب عن انخفاض في سعر الفاكهة خلال الفترة الحالية نتيجة توافرها بشكل كبير،حيث سجل سعر العنب 8.5 و التفاح المصري 25 للكيلو ، والبرتقال بصرة 10 والكانتلوب 11 جنيها للكيلو ،  مشيرا إلى أن المانجة عويس درجة أولي 40   جنيها للكيلو بدلا من 60 ،و السكري 25 جنيها للكيلو ، و الجوافة و الرمان  12 جنيها للكيلو .

 

و كشف التقرير ، عن بعض أسعار الفاكهة شهدت ارتفاعا موسميا في أسعارها بما لا يتعدى المعدلات السنوية الطبيعية الموسمية متوقعا ارتفاعها  بشكل اكبر خلال الفترة المقبلة لانتهاء موسميها.

 

جدير بالذكر، تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

الخضروات والفاكهة اسعار الخضروات

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