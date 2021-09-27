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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ أسوان يشهد احتفال الجامعة بـ نيَلها جائزة التايمز للعام الثالث|صور

إحتفال جامعة أسوان
إحتفال جامعة أسوان بالتايمز البريطانى

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إحتفال جامعة أسوان لحصولها على جائزة التايمز البريطاني للجامعات للعام الثالث على التوالى والمركز الأول علي الجامعات المصرية بالتصنيف لعام 2022 ، وكذا تصنيف الجامعة ضمن أفضل 500 جامعة علي مستوي العالم في الفئة من 401 إلي 500 بحضور الدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس الجامعة ، والدكتور عطا الله حشاد رئيس فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، وأيضاً القيادات الأمنية والجامعية والإعلامية والصحفية وذلك في إطار دعم المحافظة المستمر والشراكة البناءة .

 

وفى مستهل كلمته وجه المحافظ التحية والتقدير لفقيد الوطن المشير محمد حسين طنطاوى والذى كان صاحب قرار إستقلال وإنشاء جامعة أسوان في عام 2012، داعياً الحضور للوقوف دقيقة حداد على روح الفقيد أبن مصر وأسوان .

 

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كما قدم اللواء أشرف عطية التهنئة لجامعة أسوان بمناسبة هذا التفوق العلمي الغير مسبوق ، موجهاً الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى والذى أعطى تكليفات واضحة بالإستعانة بالجامعات لتكون بيت خبرة وإستشارى في مختلف قطاعات العمل العام ، وأيضاً المشروعات الجارية التي تقودها القيادة السياسية والحكومة من أجل بناء وعمران الجمهورية الجديدة .

وطالب محافظ أسوان بضرورة قيام عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بشرح وتعريف الطلاب خلال العام الدراسي الجديد بما تشهده مصر من إنجازات هائلة يقودها الرئيس السيسي في كافة المجالات والمشروعات التنموية والإستثمارية ، وكذا ما تشهده محافظة أسوان من مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتحويل القرى إلى نموذج الريف الأوربي ، بجانب إنشاء المدن الجديدة والبنية التحتية والطرق والمحاور والكبارى وغيرها .

وأكد المحافظ على التعاون والشراكة القائمة بين المحافظة والجامعة والأكاديمية العربية حيث نعمل دائماً على دعم جامعة أسوان بتقديم كافة التسهيلات وإزالة أي معوقات للقيام بدورها التنموى والمجتمعى ، ولاسيما أننا لدينا طموح كبير في إستكمال مسيرة العمل لتحسين مستوى معيشة المواطنين ، وبأن تكون الجامعة قبلة للطلاب الأفارقة  .

ومن جانبه وجه الدكتور أيمن عثمان شكره لمحافظ أسوان لدعمه المستمر للجامعة والمستشفى الجامعى للنهوض بالمنظومة الطبية بها والتي كان أخرها إهداء المحافظ لـ 13 حضانة لقسم المبتسرين بالمستشفى ، و١١ جهاز تنفس صناعيا، و٤ أجهزة سباب، بالإضافة إلى المشتملات والمستلزمات الطبية الأخرى ، وفى نهاية اللقاء تبادل محافظ أسوان والقائم بأعمال رئيس الجامعة الدروع للتأكيد على روح التعاون بين الجانبين  .

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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