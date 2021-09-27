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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف.. انتقادات حادة.. روجينا تتحدث عن أزمة فيديو رقصها مع راغب علامة

فيديو رقص روجينا
فيديو رقص روجينا وراغب علامة يحتل التريند

الفنانة روجينا واحدة من نجمات السينما التي لا يمل الجمهور من مشاهدتها في ؟أدوارها المختلفة، استنادًا إلى روحها الخفيفة وطلّاتها المبهجة وملامحها التي لم تتغير كثيرًا مع الزمن منذ ظهورها الأول على الشاشة.

شاهد الفيديو:

 

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رقصة عفوية مع  راغب علامة

روجينا انسلخت من نجوميتها والتعقيدات المحيطة بها، واندفعت خلف حبها للفنان راغب علامة الذي كان يحي حفلًا في مصر مؤخرًا، وصعدت على المسرح لترقص معه.
بادل راغب علامة روجينا الرقصات، على أنغام أغنية ( اسمي حبيبك ) بينما كانت روجينا تحتفل معه وسط أهازيج وتشجيع الجمهور الذي تفاعل مع الفنانة روجينا.

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انتقادات حادة لـ روجينا

 

ولم تسلم الفنانة روجينا من بعض الانتقادات اللاذعة من جمهورها، حيث كثرت التعليقات التي هاجمت الفنانة وهاجمت طريقة لبسها.

ارتدت روجينا في الحفل فستان أبيض قصير، وهو ما عرضها لمزيد من التعليقات السيئة التي فضلت روجينا عد الرد عليها في توقيتها.

روچينا تعلق على انتقادات فيديو راغب علامة

ولمزيد من التعرف على أزمة فيديو رقص روجينا .. تابع الفيديو جراف التالي:

روجينا راغب علامة رقصة مع راغب علامة فيديو راغب علامة اسمي حبيبك

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