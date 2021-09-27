أحمد دياب يكشف سبب إنشاء رابطة الأندية .. فيديو

قال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، إن جميع دول العالم والأندية يوجد بها روابط لكرة القدم، مؤكدا أن الروابط دخلت إلى بعض الدول العربية من سنين، ومصر كانت متأخرة في إقامة رابطة لكرة القدم بسبب بعض المشاكل التي حدثت في السابق .

وأضاف أحمد دياب خلال لقائه في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون إى "، أن اتحاد كرة القدم دعا لإنشاء رابطة الأندية للدوري الممتاز، وكان هناك استعداد لإقامة هذه الرابطة من قبل الأندية، وبالتالي بدأنا في إنشائها.

وأوضح أحمد دياب، أن الرابطة تناقش مع الأندية العوامل التي تساعد على نجاح الدوري، مؤكدا أن الرابطة مستقلة، ولا تتبع أى اتحادات ولها اختصاصاتها مثل إدارة المسابقات، ومسؤولة عن الحقوق والرعاية، والعمل في الرابطة تطوعي .