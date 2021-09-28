خلال عرض نتائج أعماله في العام المالي الماضي.. المعهد المصرفي يؤكد: البنك المركزي مهتم ببرامج التدريب ودعم أفريقيا أبرز الخطوات

المعهد المصرفي:

تلقينا ١٢ ألف استفسار للاستفادة من الخدمات التدريبية

نجحنا في تدريب 350 مستفيدا بالبنوك المركزية لـ43 دولة أفريقية

المعهد المصرفي المصري يتوسع في تدريب وتطوير قدرات العاملين بالقطاع





أطلق المعهد المصرفي نتائج أعماله عن العام المالي الماضي، اليوم، ضمن التزامه بتطوير وتدريب الموارد البشرية بالقطاع المصرفي، حيث نجح المعهد في تدريب وتقييم 152 ألف مستفيد.

وقال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصري، في تصريحات له اليوم أنه تم تدريب 24.15 ألف متدرب عن بعد علي مستوي البرامج التي يقدمها المعهد بفضل المنصة الإلكترونية التي تم إطلاقها في 2018، موضحا أن إجمالي عدد المستفيدين من برامج التعلم الالكتروني خلال السنة الماضية بلغت 70الف مستفيد، بالإضافة إلي تقديم 80 برنامجا دوليا مقدما بنظام التعلم الافتراضي وبالتعاون مع المؤسسات المالية والتدريبية العالمية، تم استفادة منهم 4184 متدربا.

أضاف أن حجم المستفيدين من برامج التعليم الافتراضي قد ارتفعوا الي 171.8الف مستفيد خلال العام المالي الماضي بنمو حجمه 340%عن العام السابق له، موضحا أن المعهد أطلق خطأ ساخنا برقم 15200، للرد علي استفسارات المتدربين والراغبين من الاستفادة من خدمات المعهد ، ليصل إجمالي الاتصالات التي تم توجيهها للمعهد عبر الخط الساخن .

واضاف أن الخط الساخن استطاع استقبال الي12الف اتصال والرد علي استفسارات العملاء، موضحا أن المعهد نجح في إصدار واعداد اوراق بحثية معتمدة منها دراستين أولهما عن المهارات المستقبلية للجهاز المصرفي و ثانيها عن المستحدثات في الجهاز المصرفي، معتبرا أن تلك الدراسات أصبحت معتمدة ويتم الاعتماد عليها في صناعة القرار داخل البنوك خصوصا وأن المعهد يقوم بالتواصل رؤساء البنوك وإدارات الموارد البشرية لزيادة الوعي .

أشار إلي أن المعهد أصبح يقوم بدور ريادة فكرية للجهاز المصرفي، خصوصا في برامج التدريب والتقييم خصوصا في عمليات إدارة البرامج التدريبية والمحتوي التدريبي من بينها منع طباعة المواد العلمية لتوفير النفقات ومواجهة التطورات الدولية وتوجيه تلك الموارد الي بنود أخري و إطلاق موقع مصرفيون الالكتروني و تقديم الخدمات الإعلامية في المجال المصرفي ونشر المقالات و التقارير الخاصة بالجهاز المصرفي .

وقال المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي، إن البنك نجح في تدريب 350 متدربا من العاملين بالجهاز المصرفي الأفريقي على مستوى 43 دولة منهم 200 متدرب خلال العام المالي الماضي، موضحا أن هناك اهتماما من البنك المركزي المصري بصورة خاصة في إعطاء أولوية لتعظيم دور المعهد على مستوى القارة السمراء.

وأشار إلى أن المعهد يقوم بإعادة استنساخ برنامج رواد من أجل المستقبل، في القارة السمراء بغرض تأهيل القيادات المصرفية على مستوى البنوك المركزية الإفريقية، مؤكدا أن ذلك البرنامج مدعوم بصورة كاملة من البنك المركزي.

وأوضح " نصير" أن عمليات قبول المتدربين بذلك البرنامج، تتم وفقا لمعايير الاختيار والقبول حيث يتم إخضاع المتقدم للحصول على البرنامج التدريبي لاختبارات القبول، مشيرا إلي أن البرنامج التدريبي يتم عبر شبكة الانترنت و مدعوم باللغة الإنجليزية.

وأضاف السيد نصير: "كان تدشين المعهد لمنصته الإلكترونية عام 2018 بمثابة خطوة استباقية جعلتنا مستعدين لتقديم خدماتنا بأحدث تقنيات التعلم الرقمي في أعقاب انتشار جائحة كورونا، ففي عام 2020-2021، بلغ عدد المستفيدين من برامج التعلم التفاعلي عن بُعد 24150 متدرب وأكثر من 70000 مستفيد من برامج التعلم الالكتروني.

وعلى صعيد البرامج الدولية، قدم المعهد 80 برنامجاً دولياً بطريقة التعلم الافتراضي بالتعاون مع كبرى المؤسسات المالية والتدريبية من مختلف انحاء العالم بإجمالي عدد 1184 متدرب، حيث تم تقديم عدد من الموضوعات الجديدة التي تتناسب مع تداعيات جائحة كورونا وأثرها على القطاع المالي والمصرفي.

وتحت رعاية البنك المركزي المصري، استمر المعهد المصرفي المصري في تقديم برنامج أمن المعلومات بالتعاون مع مؤسسة SANS الدولية، لعدد 30000 مصرفي من 12 بنكاً، لتخريج كوادر متخصصة قادرة على مواجهة كافة الأخطار والهجمات الالكترونية المختلفة.

وفي إطار استمرار جهود المعهد للتوسع في تقديم خدماته الإلكترونية، أبرم المعهد اتفاقية تعاون مع شركة Go1 - احدى الشركات الرائدة في مجال التعلم عن بعد، حيث تتيح هذه الاتفاقية الوصول إلى أكثر من 80.000 دورة تدريبية مقدمة من أشهر المؤسسات العالمية في مجال التعلم عن بُعد مثل Skillsoftو Thomson Reuters , Wall Street Prep وغيرهم،. وتساهم هذه الشراكة في تسهيل العملية التدريبية وإتاحة جميع البرامج المتوفرة عبر منصة إلكترونية موحدة لموظفي القطاع المصرفي.

وأضاف السيد نصير: أعلن المعهد خلال العام المالي 2020/2021 عن إطلاق منصة برنامج "التدريب من أجل التوظيف" (TFE) والذي تم تطويره لطرحه في نسخته الإلكترونية الجديدة والذي يهدف إلى سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل من خلال برنامج تدريبي متخصص لتطوير المهارات الفنية والشخصية للشباب لتأهيلهم للعمل في المجال المصرفي.

وتحت رعاية البنك المركزي المصري واستكمالا لدور المعهد في دعم تطوير رأس المال البشري في القطاع المصرفي الأفريقي، نجح المعهد في تقديم خدماته التدريبية خلال العام المالي 2020/2021 لأكثر من 200 متدرب من العاملين بالقطاع المصرفي الأفريقي ليصل بذلك إجمالي عدد المستفيدين من خدمات المعهد لأكثر من 3500 متدرب من أكثر من 40 دولة أفريقية منذ إنشاء المعهد وحتى الأن.

وفيما يخص خدمات التقييم التي يقدمها المعهد أعلن السيد نصير: تم تقييم ما يزيد عن 47500 شخص سواء بغرض التوظيف أو التطوير أو الترقية ليضاعف المعهد عدد المستفيدين من خدمات التقييم في العام المالي السابق، وجدير بالذكر أن المعهد حاليا يقوم بتنفيذ خدمات التقييم عن بُعد. وأضاف نصير: "تم توقيع اتفاقية تعاون مع شركة Mercer Mettl، لإتاحة خدمة جديدة مكملة لخدمات التقييم وهي خدمة المراقبة الآلية (Auto Proctoring) والتي تتم إلكترونياً عن بعد للمُمتَحنين من القطاع المصرفي، مما يسهل إجراء جميع الاختبارات تحت المراقبة بشكل آمن عبر الإنترنت من أي مكان وفي أي توقيت، كما تم إبرام شراكة أخرى مع شركة Spencer Stuart للخدمات الاستشارية وتطوير القيادات التنفيذية.

وأضاف نصير: أعلن المعهد خلال 2021 عن إطلاق منصة افهم بيزنس، التي تم تطويرها بالتعاون مع مبادرة رواد النيل، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والاتحاد الأوروبي (EU). وتعتبر هذه المنصة متخصصة في تقديم الدعم الفني للمشروعات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال إتاحة المعلومات اللازمة، تبادل المعرفة والتواصل مع خبراء في مجالات المحاسبة، الاستشارات القانونية، الموارد البشرية، التسويق، التصدير والمشتريات الحكومية.

وحيث أن دور المعهد لا يقتصر على التدريب فحسب، فدائماً ما يعمل المعهد على نشر الوعي والمعرفة داخل القطاع المصرفي، وفي هذا الإطار، قامت إدارة البحوث والتوعية بالمعهد بإعداد دراسة - هي الأولى في مصر - حول مستقبل الجدارات والمهارات بالقطاع المصرفي المصري وتم عرضها على القائمين على إدارة الموارد البشرية بالقطاع المصرفي لمراجعة ممارسات التوظيف والتقييم لديهم، والتفكير الصحيح في كيفية دعم الجهود التي تستهدف تعزيز فاعلية الموارد البشرية وقدراتها هذا بالإضافة إلى إعداد منشور يتم إصداره شهرياً يغطي أحدث الاتجاهات المصرفية الدولية التي تؤثر على الصناعة، ويسلط الضوء على أفضل ممارسات المؤسسات الدولية في كل من هذه الاتجاهات.

وعلى صعيد دعم البحث والابتكار تم أطلاق مسابقة الابتكار لـعام 2021 - لتحل محل المسابقة البحثية - بهدف مواكبة الديناميكيات المتغيرة في القطاع المصرفي المتأثر بالتقنيات الرقمية والتكنولوجيا المالية من خلال البحث والوصول للحلول الأكثر ابتكار. وتم عرض الأفكار والمشاريع الخاصة بالمتسابقين على لجنة تحكيم مكونة من خبراء في المجال المصرفي لاختيار أفضل المشروعات.

ودعما لسعي المعهد المستمر لتقديم أفضل مستوي من الخدمات وتوطيد العلاقة مع عملائه أطلق المعهد خط ساخن برقم 15200 لتيسير وصول المتدربين لكافة المعلومات عن خدمات المعهد والاجابة عن كافة استفساراتهم بشكل أفضل.

وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية، أطلق المعهد المرحلة الثانية من مبادرة “بصيرة" لمساندة الطلبة ذوي الاحتياجات البصرية حيث يمكنهم ارسال الملفات الخاصة بهم لمتطوعي المبادرة لتحويلها لملفات مقروءة أو مسموعة لتيسير الصعاب التي تواجههم أثناء الدراسة. وفي مايو 2021، أطلق المعهد مبادرة إتاحة لتكون همزة وصل بين ذوي الهمم من الباحثين عن فرص عمل والقطاع المصرفي.

ومن خلال هذه المبادرة، وبعد استيفاء المتقدمين لشروط التسجيل واجتياز مراحل التقييم، يتم إلحاق المتقدمين ببرنامج تدريبي بالمعهد المصرفي لتعزيز المهارات التي يتطلبها العمل الوظيفي، وبعد الانتهاء من حضور البرنامج التدريبي، يتم مشاركة بيانات المتدربين مع القائمين على إدارات الموارد البشرية في القطاع المصرفي المصري للاستعانة بهم في فرص التوظيف المحتملة وفقا لشروط التعيين المتبعة بكل بنك.

وأضاف السيد نصير: "ومن المبادرات الناجحة التي تم تصميمها للشباب هي مبادرة FinYologyالتي تم تكليف المعهد بها من قبل البنك المركزي المصري، وتهدف المبادرة إلى منح الفرص لطلاب الجامعات المختلفة لإعداد مشروعات عن التكنولوجيا المالية والتوصل إلى حلول مبتكرة في هذا المجال."

واستكمالاً لنجاحات المعهد، أضاف السيد نصير: "تم تصميم موقع إلكتروني رسمي لمجلة "المصرفيون" لضمان وصول المجلة بشكل ميسر لأكبر عدد من القراء والمتخصصين في المجالين المصرفي والمالي، وقد تم تجديديها من حيث الشكل والمحتوى لتكون بمثابة حلقة وصل بين البنوك والمؤسسات المالية، مما يتيح لهم مشاركة أحدث أخبارهم، إلى جانب تغطية آخر التطورات والابتكارات في القطاع المصرفي".

وعن الحديث عن مستقبل المعهد، أكد المدير التنفيذي للمعهد: "سنواصل تكريس مواردنا لتطوير القوى العاملة ورأس المال البشري في مصر والدول الاستراتيجية عربياً وافريقياً، وسنواصل تقديم أحدث التطورات التي تتوافق مع المعايير الدولية تحت قيادة ودعم البنك المركزي المصري."

