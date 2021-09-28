صحة الطفل تكشف أهمية حملة الرئيس السيسي لتغذية طلاب المدارس

قالت الدكتورة إيمان أمل، أستاذة ورئيس قسم صحة الطفل والأسرة، بالمركز القومي للبحوث، إن هناك حملة رئاسية أطلقها الرئيس السيسي لتغذية مدرسية وصحية لطلاب المدارس.

وأضافت ايمان أمل، خلال لقاء لها لبرنامج “من مصر” عبر فضائية “سي بي سي”، أن تلك الحملة ستكون بمثابة منظومة تغذية مدرسية صحية وستكون جادة لجميع الطلاب.

وتابعت استاذة ورئيس قسم صحة الطفل والاسرة، بالمركز القومي للبحوث، أنني أحيى الفكر الرئاسي بالتفكير في المواطن البسيط والطفل المصري حتى ينشئ بتغذية صحية سليمة.

التغذية الخاطئة وزيادة السمنة تؤدي إلى أضرار

وأشارت إبمان أمل ، ان التغذية الخاطئة وزيادة السمنة تؤدي إلى أضرار وأمراض كبيرة خاصة الضغط والسكر .

