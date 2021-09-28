لوردينا تستعرض جمالها بإطلالة جريئة على البحر.. شاهد

نشرت الراقصة البرازيلية لوردينا صوراً جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت الأنظار بجمالها، وإطلالتها الصيفية الجريئة من شاطئ البحر، حيث ارتدت شورت قصيرا وتوب أسود، ولاقت تفاعلا كبيرا من متابعيها عبر السوشيال ميديا.

من جهة أخرى، كشفت الراقصة لورديانا البرازيلية أسرارا لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة فى مصر منذ 4 سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنها المكان المناسب.

وأضافت خلال حوار على الحدث اليوم أنها درست الرقص الشرقي وغيره من أنواع الرقص فى البرازيل.

ولفتت إلى أنها اختارت مصر لوجود زميلة لها، مؤكدة أنها تعاقدت مع شركة وقامت بترتيب الأعمال لها.

وتابعت: كنت فى البرازيل وصديقة قالت لى أنهم محتاجين لـ راقصة فى مدينة شرم الشيخ وعلى هذا الأساس بدأت من هنا".