اللجنة الحكومية العليا للتفتيش تتفقد صالات الركاب بمطار القاهرة

تجري اللجنة العليا للتفتيش والأمني والصحي والبيئي على المطارات المصرية، برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى، جولة تفقدية لمدة 4 أيام، تنتهي غدا الأربعاء، على صالات الركاب بمطار القاهرة الدولي، وذلك في اطار توجيهات الدولة المصرية لمتابعة وتقييم الوضع الأمني والصحي والبيئي بالمطارات والمنتجعات السياحية المصرية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، في تصريحات ل" صدى البلد" إن اللجنة العليا المشكلة بقرار من رئيس الوزراء وتضم وزارات الطيران والصحة والسياحة والآثار والداخلية والبيئة أيضا، تفتش حاليا على صالات الركاب والتأمينات وتطبيق الإجراءات الإحترازية داخل مباني ركاب مطار القاهرة، فضلا عن الإجراءات الأمنية المطبقة خلال مراحل السفر والوصول داخل الصالات.

وبحسب المصادر، فإن جولة مطار القاهرة الدولي التفيتشية، تعد هي الجولة الثالثة للوفد بعد تفتيشها على مطارات الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ أيضا، للتأكد من تطبيق أعلى المعايير الدولية الموصي بها من قبل منظمات الصحة والطيران العالمية داخل مباني الركاب من إجراءات احترازية ووقائية، فضلا عن الإجراءات الأمنية.

وتجري اللجنة العليا المشكلة بقرار من رئيس الوزراء، خلال الفترة الحالية، زيارات دورية لجميع المطارات المصرية، للتفتيش على كافة الإجراءات المطبقة، والتأكد من الإجراءات والتدابير المطبقة لحماية السائحين والعاملين بالقطاعات المختلفة.

