نيفين جامع : قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعيش عصره الذهبي

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إننا قدمنا تسهيلات ضريبية تيسيرا على أصحاب المشروعات الصغيرة للانضمام الى الاقتصاد الرسمي .

وأضافت جامع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” عبر فضائية “المحور”، انه تم إقرار محاسبة أصحاب المشروعات الصغيرة بضريبة مقطوعة متدرجة، وذلك من أجل العمل على تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة على استخراج بطاقات ضريبية مقابل تسهيلات وامتيازات.

وتابعت الوزيرة أننا نعمل على مد الفترة لمزايا الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي والعمل في النور، مؤكدة أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعيش عصره الذهبي بسبب اهتمام الدولة والرئيس السيسي.

نعمل بشكل كبير على زيادة الصناعة المحلية

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أننا نعمل بشكل كبير على زيادة الصناعة المحلية وتقليل الواردات الأجنبية.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، أن أحد أهم محاور "حياه كريمة هو توفير التنمية الاقتصادية لأهالي هذه القرى، مؤكدة أن مصر من أقل الدول تضررا من ازمة كورونا على مستوى قطاع الصناعة.