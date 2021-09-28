نيفين جامع:خروج منتج مكتوب عليه صنع في مصر بجودة عالية أهم أهدافنا

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة تعمل بشكل كبير على زيادة الصناعات المحلية وتقليل الواردات الأجنبية.

وأضافت نيفين جامع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة” عبر فضائية “المحور”: “نشارك وزارة المالية في رؤيتنا لزيادة الصناعات المحلية من خلال المبادرات، وأهم أهدافنا خروج منتج مكتوب عليه صنع في مصر بجودة عالية”.

وتابعت نيفين جامع: “لسنا منغلقين على أنفسنا، ونرجب بأي مستثمر يجلب التكنولوجيا الخارجية”.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن قطاع الصناعة من أكثر القطاعات التي توفر فرص عمل للشباب.

الرئيس يوجه بإقامة معرض تراثنا

قالت نيفين جامع إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بأقامة معرض تراثنا، مؤكدة أن الرئيس أكد على ضرورة أن يكون المشاركين من جميع المحافظات.

وأضافت نيفين جامع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة” عبر فضائية “المحور”، أنه تم تجميع 1500 من أصحاب المشروعات المتميزة لمعرض “تراثنا” كان تحدي كبير، إضافة إلى أن أسعار منتجات معرض تراثنا في متناول المواطن البسيط.

وتابعت وزيرة التجارة والصناعة، أن معرض تراثنا حقق من 30 لـ 40 مليون جنيه خلال عام 2019، مؤكدة أن المعرض يقوم يعرض كافة المنتجات اليدوية التراثية التي يتميزبها المصريون، إضافة إلى أنه سيتم تقديم دعم فني وتسهيلات للعارضين بالمعرض.