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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى ميلاد رأفت الميهي | قصة حبسه مع عادل إمام بسبب الأفوكاتو

رأفت الميهي - عادل
رأفت الميهي - عادل إمام

تحل اليوم الأربعاء 29 سبتمبر ذكرى ميلاد المخرج والسيناريست الراحل رأفت الميهي، الذي ولد بمثل هذا اليوم عام 1940، ورحل عن عالمنا في 24 يوليو عامًا 2015، عن عمر يناهز الـ 74 سنة. 

ويعد رأفت الميهي واحدًا من أبرز صناع السينما فى مصر، ولعل أبرز أعماله على من نطلق الرصاص، ميت فل، ست الستات، علشان ربنا يحبك، الافوكاتو، غرباء .

تخرج رأفت الميهي في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، وعمل كمدرس لفترة خارج القاهرة، ثم عاد مرة أخرى ليدخل عالم الإنتاج والتأليف والإخراج، ويعتبر الفنانة الراحلة معالى زايد من أفضل الفنانات على الساحة وتعاونًا معًا فى عدد من الأعمال، وافتتح أكاديمية لتدريس كافة أنواع الفنون، وخسر الكثير من الأموال بسبب فيلمه الأخير "علشان ربنا يحبك".
 

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أزمة فيلم الأفوكاتو 

في 1983 قدم رأفت الميهي مع عادل إمام ويسرا أحد أهم الأفلام في تاريخه وفي تاريخ الزعيم، وهو فيلم "الأفوكاتو" ولاقى نجاحا كبيرا رغم أنه كان صادم للجمهور فكان يظهر المحامين بشكل سيئ جعلهم يثورون ويطالبون بوقف الفيلم والقبض على المخرج رأفت الميهي والفنان عادل إمام.

وتقدم بالفعل أكثر من 150 محاميًا بدعاوى قضائية ضد الفيلم منتقدين تقديم المحامي في شخصية "حسن سبانخ" المحامي الذي يبحث عن ثغرات في القانون ومن خلالها يجلب البراءة أو الإدانة لمن يريد؛ ولم تتوقف الدعاوى القضائية ضد الميهي وعادل إمام بتهمة تشويه صورة القضاة والمحامين.

وصدر الحكم في هذه القضية بحبس رأفت الميهي ويوسف شاهين موزع الفيلم وعادل إمام سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف لإيقاف التنفيذ، لكن بعد تدخل عدد كبير من الشخصيات العامة والمسئولين تم وقف الحكم.

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