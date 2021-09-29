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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشباب والرياضة تستعد للمشاركة في الحدث الأضخم على مستوى العالم Dubai expo2020

الحدث الأضخم على
الحدث الأضخم على مستوى العالم Dubai expo2020

تضع وزارة الشباب والرياضة اللمسات الأخيرة استعداداً لمشاركتها في الحدث الأضخم على مستوى العالم Dubai expo2020، والذي تنطلق فعالياته في الأول من شهر أكتوبر 2021.

وتشارك وزارة الشباب والرياضة بجانب عدد من الوزارات في الجناح المصري، حيث يقع  في "منطقة الفرص".
وستشارك وزارة الشباب والرياضة بعدد من الندوات على مدار الستة أشهر هي مدة المعرض، والتي سيتم فيها تناول العديد من الموضوعات التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية ورؤيتها المستقبلية في ظل رعاية واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مشاركة وزارة الشباب والرياضة داخل الجناح المصري تعد أمرا هاما، وذلك من خلال تسليط الضوء أمام المشاركين من أكثر من 190 دولة مشاركة بهذا الحدث على النهضة الشاملة التى تعيشها الدولة المصرية ومعالم الجمهورية المصرية الجديدة من إنجازات وطفرات تنموية فى مختلف المجالات، ومنها منظومة الشباب والرياضة.
وقال إن وزارة الشباب والرياضة ستقدم مجموعة الأنشطة والمشروعات التفصيلية للزائرين خلال الندوات التي ستنفذها الوزارة، إضافة إلى عرض مدى حجم الإنجازات التي تحدث في مصر، خاصة التطور في المجال الشبابي والرياضي، بالإضافة إلى العديد من المجالات الأخرى التي تعمل عليها وزارة الشباب والرياضة.

وكذلك الوقوف على مدى التطور الشامل الذي حدث في البنية التحتية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورعاية المستمرة للشباب المصري وللرياضة في مصر، الأمر الذي أدى إلى النهوض بالرياضة في مصر والقدرة على استضافة البطولات الدولية المختلفة في جميع الرياضات.


ويعتبر إكسبو دبي هو أول إكسبو يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويشارك في هذا الحدث العالمي 192 دولة، حيث من المقرر أن تنطلق حفل افتتاح إكسبو دبي 2020 يوم 30 سبتمبر 2021.

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