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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شابة تمنع شقيقة زوجها من حضور حفل زفافها بسبب فستانها

صدى البلد

وقعت شابة بالغة من العمر 31 عاما في موقف محرج في حفل زفاف شقيقها الوحيد، بعد رفض العروس ضمها مع الفتيات وصيفات الشرف بسبب حملها وزيادة وزنها  التي ستمنعها من إرتداء ملابس مناسبة . 


وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن شابة شعرت بالإحراج و لم تحضر حفل زفاف شقيقها الوحيد بعد أن رفضت العروس ضمها ضمن وصيفات الشرف بسبب زيادة وزنها . 

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قالت الشابة أنها شعرت بالإحراج حينما أخبرتها العروس أنها لن تكون ضمن الفتيات وصيفات الشرف لأن الشكل الذي أختارته العروس لفساتين وصيفات الشرف لن يكون مناسبا لها بسبب الحمل و زيادة وزنها . 


اعتذرت الشابة لشقيقها و أخبرته أنها مريضة و لن تتمكن من حضور حفل الزفاف، و اختارت ان تفضل الصمت على أن تتسبب في مشكلة بينه و بين العروس و لكنه اكتشف الحقيقة فيما بعد. 


جدير بالذكر ان اليوم انتهي إلا أن العريس سأل شقيقته فيما بعد عن سبب عدم حضورها، فقامت بإخباره أن زوجته رفضت أن تكون ضمن وصيفات الشرف، فإنزعج الشاب من تصرفات زوجته في حفل الزفاف و اعتذر لها و أكد أنه لم يعلم و إن كانت أخبرته زوجته حينها كان سيرفض إقامة حفل الزفاف من الأساس . 
 

شابة موقف محرج حفل زفاف عروس وصيفات الشرف حمل زيادة وزن ملابس

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