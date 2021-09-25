عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في أول يوم لها.. عروس تهرب من منزل الزوجية لهذا السبب

صدى البلد

استيقظ شاب يبلغ من العمر 29 عاما، في أول أيام زواجه، على صوت صراخ زوجته التي يجمعه بها قصة حب دامت لخمس سنوات حتى كللت بالزواج في النهاية، إلا أن أول أيام الحياة المشتركة بينهما كانت صدمة.

وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ستار"، فإن عروسا بالغة من العمر 23 عاما، غادرت منزل الزوجية في صباح أول أيام زوجها، وذلك بعد أن استيقظت من النوم وصدمت أنها في منزل غريب ونسيت تماما أن الليلة السابقة كانت ليلة عقد قرانها على زوجها.

txt

مع ابن عمها.. عروس تهرب من حفل زفافها أمام الجميع

txt

جميلة وملفتة .. عروس تطرد فتاة من حفل زفافها بطريقة مهينة

 

 

هربت الشابة من المنزل حتى دون التفكير في أن تأخذ هاتفها، وحينما وصلت إلى منزل والدتها كانت نظرات التعجب واضحة على وجه الأم، كما وصفت الشابة، و سألتها عن سبب مغادرتها للمنزل.

أدركت الشابة حينما وصلت إلى منزل والدتها أنها تزوجت في الليلة السابقة، وأن المنزل الذي هربت منه هو منزل الزوجية الخاص بها، وأن الشخص الذي فزعت حينما رأته كان زوجها وسخرت مما فعلته  والقلق الذي تسببت فيه للجميع وعادت إلى المنزل سريعا.

جدير بالذكر أن الزوج تفهم الأمر حينما عادت الشابة إلى المنزل، وذلك بعدما اتصلت به والدتها لتشرح له الموقف وأن الشابة لم تستوعب فكرة وجودها في مكان آخر غير منزل والديها.

شاب زواج صراخ صدمة منزل الزوجية صباح

ترشيحاتنا

انفوجراف.. حصاد 10 أيام من الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

العراق.. زلزال بقوة 4.3 يضرب غرب الموصل

تشاد تخطط لمضاعفة حجم جيشها.. ما الأمر؟

الرى: تنفيذ 3 قناطر للإستفادة من مياه مصرف بحر البقر

بعد 16عاما.. لماذا يهدد رحيل ميركل عن السلطة في ألمانيا مصير أوروبا بالكامل؟

إحالة رئيس وحدة الرصد البيئي بحى دار السلام وآخر للجنايات لاتهامهما بتلقي رشاوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمود سعد يعلن توقف برنامجه باب الخلق

استمراراً لإثارة الجدل.. احتفال غريب من رمضان صبحي خلال مباراة سموحة

المالية: أرباح "البلوجرز – اليوتيوبرز" ستخضع للضرائب

حقيقة تأجيل الدراسة.. الصحة: تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم بحوالي 1.6 مليون

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة من العسل الاسود؟

أمطار غزيرة ومتوسطة..الأرصاد الجوية تكشف عن طقس الأيام القادمة

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة إلى أولياء الأمور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

من الكتابة والإموجيز.. أبل تصنع هواتف iPhone تكتشف معاناة مستخدميها من الاكتئاب

أثناء الرقص.. شاهد لحظة سقوط عروسان من فوق خشبة المسرح|فيديو

شاهد مجندات سعوديات بالزي العسكري في اليوم الوطني السعودي|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. ما حقيقة صور كتاب أحياء الثانوية العامة المنتشرة على فيسبوك

محاولة فاشلة.. من هو عبدالباقي البكراوي قائد انقلاب السودان؟

فيديو جراف.. كيف خطف المتهم بمساعدة أصدقائه ابن عمته.. تفاصيل

لم تتمالك نفسها من البكاء .. نيللي كريم وصفت زواجها السابق بـ "11 سنة نكد"

المزيد

ساحة رأي

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

مصطفى الشيمى يكتب: مأوى ..

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ