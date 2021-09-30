"بالطبلة".. صابرين الحسامي بطلة كليب "ضحكة عيون حبيبي" تظهر مع منى الشاذلي

قالت صابرين الحسامي، إنها تركت العمل في الإعلانات و التمثيل واتجهت إلى مجال العمل بشركات كبري ليس لها علاقة بأى أنشطة فنية، ولكن بعد سنين من الشغل في الإدارة قررت أنها تتعلم الطبلة لحبها بها، ووصلت فيها لمرحلة إحترافية و تعلم الطبلة، وأسمها الأشهر الأن صابرين دربوكة.

وأضافت صابرين خلال لقائها ببرنامج " معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة " سي بي سي"، أنها أنهت الجامعة و عملت في شركة و عملت ماجيستير في إدارة الأعمال و مع الوقت وجدت الطبلة و حبتها وتطلب وقت حتى قررت ترك العمل والإنشغال بالإيقاع والطبلة، مستطردة:" الأمر لم يكن هينا".

وتابعت قائلة:" الموضوع بدأ بالصدفة جداً لأني بحب سيناء جداً و بطلعها كتير و هناك في موسيقين كتير بيكونو متواجدين هناك و حتي البدو هناك بيعملو نار و بيلعبو عود و طبلة في الليل، فا انا اتشديت و جبت طبلة على سبيل أن يكون عندي طبلة ليس اكتر، و بعدها كبر الموضوع في دماغي و اتشديت اني اتعلم الطبلة و اكتشفت إن لا يوجد بنات بيلعبو طبلة في الوقت ده و صممت اكتر واتعلمتها.