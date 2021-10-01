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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: ميكنة منظومة التقاضي تسهم فى تحقيق شعور الرضا بين المواطنين

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن تركيز جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضي، بما في ذلك التطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، وتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين وتحقيق أعلى درجات العدالة.

 

وأشارت" الكسان" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلى أن ميكنة منظومة التقاضي تأتي ضمن الرؤية الشاملة والطموحة للرئيس السيسي بهدف ميكنة كافة مؤسسات الدولة، مؤكدة أنها من الخطوات الجادة التى تسهم فى سرعة الخدمة المراد تقديمها للمواطن، إلى جانب تحقيق شعور الرضا بين المواطنين، لكي يستشعر ما تقوم به الدولة محققا وملموسا على أرض الواقع.

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السيسي يوجه بتركيز جهود تطوير وميكنة منظومة المحاكم وإجراءات التقاضي.. ونواب: توفر الوقت والجهد.. وتسهل حصول المواطنين على الخدمات.. والدولة تنتهج سياسة عالمية تواكب الجمهورية الجديدة

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توفير الوقت والجهد الأبرز.. برلماني يعدد مزايا ميكنة منظومة التقاضي

جدير بالذكر أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي  مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة "تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، فضلاً عن جهود تطوير وزارة العدل وميكنة منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية".

ووجه الرئيس بتركيز جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضي، بما في ذلك التطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، وتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين وتحقيق أعلى درجات العدالة.

واستعرض وزير العدل في هذا الإطار أبرز ما تم بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية في شهر يونيو الماضي، خاصةً ما يتعلق ببدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، مشيراً في هذا الصدد إلى ما تم بخصوص نقل ١١ قاضية للعمل في النيابة العامة اعتباراً من بداية العام القضائي الجديد الشهر القادم، فضلاً عما انتهى إليه المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة من تعيين عدد كبير من عضوات هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة أيضاً اعتباراً من بداية العام القضائي الجديد بمجلس الدولة.

كما عرض وزير العدل الاستعدادات الجارية للاحتفال بيوم القضاء المصري مطلع شهر أكتوبر المقبل، والذي يعد الأول من نوعه عقب تحديد هذا التاريخ للاحتفاء بالقضاء بصورة سنوية منتظمة، بما يتزامن مع بداية العام القضائي، وكذا انطلاق عمل المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة، حيث سيشهد هذا الاحتفال تكريم المتميزين من شباب القضاة من مختلف الجهات والهيئات القضائية.

وفيما يتعلق بتطوير وزارة العدل، عرض وزير العدل ما تم بشأن تعيين ٦ مساعدين جدد في الوزارة لتطوير أداء القطاعات المتخصصة المختلفة، وهي قطاعات المحاكم، والإدارات القانونية، والإعلام ومجلسي النواب والشيوخ، والرعاية الصحية والاجتماعية، والتخطيط والتنمية الإدارية، والشهر العقاري والتوثيق.

 

لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب ميكنة منظومة التقاضي المحاكم السيسي عمر مروان

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