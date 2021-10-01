شاهد | أحدث ظهور لـ رامي جمال عبر انستجرام

نشر رامي جمال صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و ظهر رامي جمال بأطلالة انيقة مميزة ، مما حازت على اعجاب متابعيه .

ويستعد الفنان رامي جمال، لطرح أغنية جديدة من البومه المقبل “ولسه” وهي بعنوان “خليكي”.

نشر رامي جمال البوستر الرسمي الخاص بالاغنية وعلق قائلاً: “ #راميجمال - #خليكي، أغنية جديدة #قريباً من ألبوم #ولسه من إنتاج #نجومريكوردز”.

وطرح رامي جمال أغنيته الخامسة بعنوان "كنا ممكن نتفق"، من ألبومه "ولسه"، من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، وإنتاج نجوم ريكوردز.



كما طرح رامي جمال، أغنيته السابقة "قلة الإحساس"، والتى حققت نجاحاً كبيراً ووصلت مشاهدتها إلى 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب، والأغنية من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.

ومن الأغنيات السابقة التى تم طرحها أغنية «دقيقة واحدة» من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبد المنعم، و"مبتكبريش" من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، واغنية "ولسه" من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.