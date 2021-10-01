بدء تطبيق التوقيت الشتوي لغلق المحلات والمقاهى اليوم.. تعرف على المواعيد الجديدة

تبدأ المحلات التجارية والمقاهى والكافيهات اليوم الجمعة 1 أكتوبر تطبيق مواعيد الفتح ، حيث كان أمس الخميس آخر أيام المواعيد الصيفية، وفقا لقرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية

وأعلن خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن بداية تطبيق مواعيد الإغلاق الشتوي بداية من يوم اليوم الجمعة الموافق الأول من شهر أكتوبر.

وأكد خالد قاسم، في مداخلة هاتفية مع الاعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء الثلاثاء، أن محلات السوبر ماركت والأفران والخضروات والصيدليات تستثني من قرار الغلق وفقا للمواعيد الشتوي، لافتا إلى أنه تبدأ المحلات التجارية والمقاهى والكافيهات، اليوم الجمعة الموافق 1 أكتوبر، تطبيق مواعيد الفتح والغلق الشتوية، وذلك بحسب القرار الوزارى لوزير التنمية المحلية.

وأضاف خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه وفقا لقرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، يكون آخر يوم لتطبيق المواعيد الصيفية الخميس 30 سبتمبر، فيما يكون الجمعة 1 أكتوبر أول يوم لتطبيق المواعيد الشتوية.

وأكد مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، لافتا إلى أنه يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً.

وتابع خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن استمرار خدمة التيك أواى والدليفري، واستمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم، والكافيهات على مدار 24 ساعة، مستدركا أن مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السادسة مساءً.

بداية من الشهر الجاري، ستشهد المحال التجارية انتهاء المواعيد الصيفية على أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوى، وذلك وفقا لما أعلنه خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، وتنفيذا لقرار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بشأن مواعيد تشغيل المحال العامة 2020.

تعرف على المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية

التوقيت الشتوي للمحال



وفقا للقرار الوزاري، ستكون المواعيد شتاء من الساعة 7 صباحا إلى العاشرة مساءً، على أن تمتد أيام الخميس والجمعة والأعياد إلى الحادية عشرة مساءً، أما فيما يتعلق بالمطاعم والمقاهى والبازارات ستكون من 5 صباحا حتى 12 منتصف الليل، وحتى الواحدة صباحا فى نهاية الأسبوع والإجازات.

الورش والأعمال الحرفية



أما محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية، تبدأ يوميا من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السادسة مساءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.



إمكانية تعديل المواعيد

يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش في حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، كما يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة والآثار.

محلات لا ينطبق عليها القرار

تستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

عقوبة المحلات المخالفة

تتدرج عقوبات المخالفين لتبدأ بالتنبيه والمتابعة لمدة 15 يوما، وإذا تكررت المخالفة سوف يتم الغلق لمدة شهرا كاملا، ولم يتم الافتتاح إلا بإقرار كتابي من المركز التكنولوجي التابع المحال.