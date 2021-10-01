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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في اخر يوم تصوير ..

أسرة مسلسل الهيبة تودع أم جبل: يطولنا في عمرك ست منى

منى واصف
منى واصف

ودعت أسرة مسلسل ​الهيبة​ الفنانة القديرة ​منى واصف​ في آخر يوم تصوير لها ضمن العمل بعد 5 مواسم ونجاحات كبيرة .

ونشر المخرج سامر البرقاوي صورة لكل فريق العمل مع منى واصف وكتب رسالة وداع لها : "أسرة الهيبة جبل بجزئه الأخير تودع أم جبل في يوم تصويرها الاخير في العمل .. يطولنا عمرك ست منى"

الجزء الخامس من الهيبة:

في الجزء الخامس والاخير من مسلسل "الهيبة"، يلعب دور البطولة الممثل السوري تيم حسن والممثلة اللبنانية ايمي صياح. ونشرت شركة صباح اخوان المنتجة لمسلسل "الهيبة" الفيديو الدعائي للجزء الخامس والاخير عبر صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي.
كشف الفيديو من خلال محادثة بين بطلي العمل عن مواجهة مرتقبة بين شخصية "جبل" وتنظيم "داعش".

وعلقت الشركة على الفيديو: "خذوا نفس عميق، الجبل واصل".

يُذكر أن الجزء الخامس من المسلسل، من بطولة تيم حسن، إيميه صياح، منى واصف وعبد المنعم عمايري، من إخراج سامر البرقاوي .

وكان لعب دور البطولة في الجزء الرابع من الهيبة الممثل السوري تيم حسن مع الممثلة السورية ديما قندلفت مع دور اساسي للاعلامي والممثل اللبناني عادل كرم، الذي اشعل صراعاً بينه وبين تيم حسن على مواقع التواصل الاجتماعي. وذلك بعد ان نشر صورة له من شخصية "نمر السعيد"، التي يجسدها في المسلسل، وعلّق عليها قائلاً: "فلتكن معركة ومنتهية"، ليرد عليه تيم بنشره مقطع فيديو لمشهد له من المسلسل، وهو يستعد للهجوم على مستودع يتحصّن فيه "نمر" وجماعته، وعلّق: "فــرج".

واحتدم الصراع بعد ذلك بينهما، ليرد عادل عليه قائلاً: "في مجال نتفاهم ونرجع نبني من أول وجديد؟، ليعود ويرد تيم، قائلاً: "اليوم بالليل بيبين معنا".

منى واصف​ الهيبة مسلسل ​الهيبة​ سامر البرقاوي المخرج سامر البرقاوي الجزء الرابع من الهيبة تيم حسن

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