فى ذكر ميلاد ماجدة الخطيب.. دخلت سجن النساء واتهمتها مريم فخر الدين بخطف زوج ابنتها

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة ماجدة الخطيب ،والتى تعد واحدة من أبرز الممثلات فى تاريخ السينما المصرية ، حيث قدمت خلال مشوارها الفنى ما يقرب من 180 عملاُ فنياً .

بدأت ماجدة الخطيب حياتها الفنية في مطلع عام 1960 بدور صغير في فيلم (حب ودلع)، ثم توالت أعمالها إلى أن بدأت تأخذ أدوار بطولة مطلقة في أفلام مثل (البيت الملعون) مع الفنان كمال الشناوي.

ماجدة الخطيب

حصلت ماجدة الخطيب على جائزة التمثيل (الهرم الذهبي) عام 1966 عن دورها في فيلم (دلال المصرية) والذي كان أول فيلم بطولة مطلقة لها، كما حصلت على جائزة أفضل ممثلة دور ثاني عن فيلم (التفاحة).

تعرضت الفنانة ماجدة الخطيب الى العديد من الأزماتت فى حياتها ، وهو ما أثر على مشوارها الفنى ، فقد تم الحكم عليهاب السجن مرتين ، الأولى بتهمة تعاطى المخدرات ، الا انها فى الأستأنف حصلت على البراءه .

ماجدة الخطيب

أما القضية الثانية فقد كانت بسبب صدمها طفل بسيارتها ، وقد صدر حكم بحبسها أثناء تواجدها خارج مصر ، مما جعل محاميها الخاص بنصحها بعدم العودة الى مصر قبل الطعن على الحكم ، وقد أدى ذلك الى هروبها فى الخارج ما يقرب من الخمس سنوات ، حتى تعرضت الى وعكة صحية اثناء تواجدها بالخارج، ولم تجد ماجدة الخطيب من يساندها فقررت العودة الى بلادها مرة أخر ، وقضت عقوبة الحبس فى سجن النساء .

وقالت ماجدة الخطيب انها داخل سجن النساء قابلت العديد من النماذج المختلفة ، الا ان هناك سيدة غير مصرية تعرضت الى خدعة من قبل شخص تحبه اودت بها الى السجن ، تعاطفت معها بشكل كبير وكانت تتمنى ان تقدم فيلم سينمائى عنها .

ماجدة الخطيب

زيجات وأزمات :

تزوجت الفنانة ماجدة الخطيب العديد 3 مرات وكان الزيجة الثانية مسار جدل كبير ، حيث أتهمتها الفنانة مريم فخر الدين بانها كانت سبب طلاقه من إبنتها ، وهو ما نفته الخطيب ، مؤكدة زواجهما سريعاً بعد طلاقه كان السبب فى سوء الفهم .

تعرضت ماجدة الخطيب الى ازمة مالية كبيرة بعد ان تم منع فيلمها “ زائر الفجر ” من العرض ، والذى كانت قد قررت إنتاجه ، وقد ذهبت الى السيدة الراحلة جيهان السادات وطلبت منها ان يقوم الرئيس الراحل انور السادات بمشاهدة العمل حتى يتم عرضه ، مؤكدة ان الرئيس السادات فعل ذلك بالفعل ولكن بعد مرور عام .