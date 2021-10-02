عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى ذكر ميلاد ماجدة الخطيب.. دخلت سجن النساء واتهمتها مريم فخر الدين بخطف زوج ابنتها

ماجدة الخطيب
ماجدة الخطيب

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة ماجدة الخطيب ،والتى تعد واحدة من أبرز الممثلات فى تاريخ السينما المصرية ، حيث قدمت خلال مشوارها الفنى ما يقرب من 180 عملاُ فنياً . 

 

 بدأت ماجدة الخطيب حياتها الفنية في مطلع عام 1960 بدور صغير في فيلم (حب ودلع)، ثم توالت أعمالها إلى أن بدأت تأخذ أدوار بطولة مطلقة في أفلام مثل (البيت الملعون) مع الفنان كمال الشناوي.

ماجدة الخطيب 

حصلت ماجدة الخطيب  على جائزة التمثيل (الهرم الذهبي) عام 1966 عن دورها في فيلم (دلال المصرية) والذي كان أول فيلم بطولة مطلقة لها، كما حصلت على جائزة أفضل ممثلة دور ثاني عن فيلم (التفاحة).

 

تعرضت الفنانة ماجدة الخطيب الى العديد من الأزماتت فى حياتها ، وهو ما أثر على مشوارها الفنى ، فقد تم الحكم عليهاب السجن مرتين ، الأولى بتهمة تعاطى المخدرات ، الا انها فى الأستأنف حصلت على البراءه .

ماجدة الخطيب 

أما القضية الثانية فقد كانت بسبب صدمها طفل بسيارتها ، وقد صدر حكم بحبسها  أثناء  تواجدها خارج مصر ، مما جعل محاميها الخاص بنصحها بعدم العودة الى مصر قبل الطعن على الحكم ، وقد أدى ذلك الى هروبها فى الخارج ما يقرب من الخمس سنوات ، حتى تعرضت الى وعكة صحية اثناء تواجدها بالخارج، ولم تجد ماجدة الخطيب من يساندها فقررت العودة الى بلادها مرة أخر ، وقضت عقوبة الحبس فى سجن النساء . 

بعد هروبهما من السجن لـ لندن..سر مكالمة تسببت فى بكاء ماجدة الخطيب وبليغ حمدى..نوستالجيا

ذكرى ميلاد رأفت الميهي | قصة حبسه مع عادل إمام بسبب الأفوكاتو

وقالت ماجدة الخطيب انها داخل سجن النساء قابلت العديد من النماذج المختلفة ، الا ان هناك سيدة غير مصرية تعرضت الى خدعة من قبل شخص تحبه اودت بها الى السجن ، تعاطفت معها بشكل كبير وكانت تتمنى ان تقدم فيلم سينمائى عنها . 

ماجدة الخطيب 

زيجات وأزمات : 

 

تزوجت الفنانة ماجدة الخطيب العديد 3 مرات وكان الزيجة الثانية مسار جدل كبير ، حيث أتهمتها الفنانة مريم فخر الدين بانها كانت سبب طلاقه من إبنتها ، وهو ما نفته الخطيب ، مؤكدة زواجهما سريعاً بعد طلاقه كان السبب فى سوء الفهم . 

 

تعرضت ماجدة الخطيب الى ازمة مالية كبيرة بعد ان تم منع فيلمها “ زائر الفجر ” من العرض ، والذى كانت قد قررت إنتاجه ، وقد ذهبت الى السيدة الراحلة جيهان السادات وطلبت منها ان يقوم الرئيس الراحل انور السادات بمشاهدة العمل حتى يتم عرضه ، مؤكدة ان الرئيس السادات فعل ذلك بالفعل ولكن بعد مرور عام .

 

ماجدة الخطيب الفنانة ماجدة الخطيب الراحلة ماجدة الخطيب مريم فخر الدين ذكرى ميلاد

ترشيحاتنا

تعليق الدراسة في حضانة وإغلاقها بعد وفاة طفل في ظروف غامضة

بشرة سارة للموظفين والعاملين .. 12 يوما إجازة خلال أكتوبر| تعرف عليها

مباريات اليوم .. مواعيد ماتشات السبت 2 أكتوبر في دوريات أوروبا والسعودية

5 آليات لتنظيم عمل الأقفاص والمزارع السمكية.. والحبس والغرامة عقوبة المخالفين| تفاصيل

ذكرى المولد النبوي.. 17 فضلاً لحب النبي لا تعرفها

10 بلكونات داخلية .. شاهد انتشار صور غريبة لمنزل مرعب بدون منافذ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين .. قرارات حكومية تطبق على الملايين في أكتوبر

تعليق ساخر من خالد الغندور بعد استبعاد قفشة وشريف من قائمة المنتخب

بشرة سارة للموظفين والعاملين .. 12 يوما إجازة خلال أكتوبر| تعرف عليها

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

تحذيرات شديدة.. العاصفة شاهين تقترب من السعودية

عملية جراحية.. حياة الدرديري تكشف التطورات الصحية لـ توفيق عكاشة

في مزاد علني .. بيع شقة فاتن حمامة بالزمالك

رسالة نارية من شوبير لـ كيروش بعد استبعاد شريف وأفشة من مواجهة ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتصوير أول فيلم في الفضاء.. انطلاق النجمة الروسية يوليا في رحلة التحدي|صور

صورتها فيديو.. شاهد سيارة Tesla تفضح سلوك صادم لامرأة

هنا عاشت سيدة الشاشة.. قصة شقة فاتن حمامة بالزمالك المعروضة للبيع | صور

الكوكب يزداد ظلامًا.. كارثة تهدد الأرض وتثير قلق العلماء

فيديو

الحكومة تتحرك قانونيا.. إجراءات حاسمة تجاه رافضي لقاح كورونا

سائقوا الشاحنات .. الحكومة تكشف سر أزمة وقود بريطانيا

تفاصيل سرية.. نيللي كريم وسبب طلب هشام عاشور الزواج منها بعد ٣ أيام

قريبا في مصر.. مواصفات سيارات الإسعاف المرسيدس الأفضل عالميا "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: المدير الفنى لمنتخب مصر وامل جديد

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ