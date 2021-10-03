تعرف على خطة توزيع القوافل الطبية بدمياط

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن استكمال عمل القوافل الطبية العلاجية لشهر أكتوبر والتى تستهدف ٨ قرى بمراكز كفر سعد وكفر البطيخ وفارسكور، وذلك تيسيراََ على المواطنين بالأماكن البعيدة وتخفيف الضغط على المستشفيات.

حيث تستهدف الخطة تنفيذ قافلة طبية بقرية السوالم بمركز كفر سعد ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك يومى الأربعاء والخميس(٧،٦ أكتوبر)، وانطلاق قافلة بقرية البساتين بمركز كفر البطيخ يومي الجمعة والسبت (٩،٨ أكتوبر ٢٠٢١) وأخرى بقرية البدراوى بمركز كفر سعد يومي الأربعاء والخميس الموافقين (١٤،١٣ أكتوبر ٢٠٢١).

وخلال النصف الثاني من الشهر سيتم عقد قافلة بقرية الغنيمية بمركز فارسكور يومي الجمعة والسبت الموافقين ( ١٦،١٥ اكتوبر)، و بفارسكور أيضاً ستنطلق قافلة بالنوادرية يومى الأربعاء والخميس (٢١،٢٠ أكتوبر)، بالإضافة إلى قافلة أخرى بقرية أم الرضا بمركز كفر البطيخ يومى الجمعة والسبت (٢٣،٢٢ أكتوبر)، و بأبو عدوى بمركز كفر سعد يومى الأربعاء والخميس (٢٨،٢٧ أكتوبر) وأخيراً من المقرر عقد قافلة طبية بقرية الحوارنى بمركز فارسكور يومى الجمعة والسبت (٣٠،٢٩ أكتوبر).



هذا و تأتى تلك القوافل بالتعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، كما تتضمن عدة خدمات علاجية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، و تخصيص وحدة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا وذلك كله في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

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