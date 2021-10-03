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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهة ليبيا.. فكري صالح يوجه رسالة حاسمة إلى لاعبي منتخب مصر

صدى البلد

وجه فكري صالح مدرب حراس مرمي المنتخب السابق رسالة لـ لاعبي منتخب مصر لكرة القدم قبل مواجهة ليبيا في التصفيات الافريقية المؤهلة لـ كاس العالم قطر 2022 حيث طالب اللاعبي بضرورة الفوز والتحلي بالارادة والعزيمة القوية 

 

وأكد فكري صالح في تصريحات لـقناة “اون تايم سبورت” أن لاعبي المنتخب عليهم ان يستلهموا روح النصر والعزيمة من شهر اكتوبر، مشددا على أن اقامة معسكر فرصة جيدة لزيادة الانسجام بين اللاعبين 

 

وأضاف فكري صالح ان ضم عبدالله السعيد واحمد فتحي نجما بيراميدز امر مهم لزيادة عامل الخبرة داخل المنتخب ، موضحا أن غياب أحمد فتحي كان له تاثير سلبي في مركز الظهير الايمن حيث ان وجوده سيضيف الكثير لهذا المركز. 

 

واعتبر فكرى صالح اختيارات كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب جيدة في ظل ضرورة وجود عناصر خبرة مع العناصر الشابة، موضحا أن كيروش يحتاج إلى مزيد من الوقت حتى يتم الحكم عليه 

 

وأشار إلى ان وجود 4 حراس مرمي في المنتخب امر رائع في ظل تألق محمد الشناوي حارس مرمى الاهلي اللافت للنظر ومحمد ابو جبل حارس مرمي الزمالك الذي كان له دور كبير في تتويج الفريق ببطولة الدوري المصري بالاضاقة لـ محمد بسام الذي يمتلك امكانيات مميزة.

 

وعن محمد صبحي اكد فكري صالح أنه حارس واعد وله مستقبل رائع ومن حقه الانضمام للمنتخب لزيادة عامل الخبرة الدولية له، مشددا على أن ضم 4 حراس مرمي أمر إيجابي ولكنه سيشكل عبء على عصام الحضري مدرب حراس مرمي المنتخب.

عصام الحضري الزمالك الدوري المصري عبدالله السعيد كأس العالم محمد أبو جبل فكري صالح

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