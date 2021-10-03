خافوا منها .. السرطان يهاجم جسمك فى هذه الحالة

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن الدراسات العلمية كشفت مؤخرا أن السمنة سبب أساسى للإصابة بالسرطان وتؤثر على العظام، سيولة الدم وتآكل العضلات والعظام وتسبب الشيخوخة المبكرة.



وأضافت "سهيل"، خلال استضافتها ببرنامج طبيب البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الوجبات السريعة مضرة للغاية لاحتوائها على الزيوت المهدرجة والسعرات الحرارية المرتفعة التى تزيد فرص الإصابة بالضغط، والسكرى.



وأشارت إلى أن الكورس العلاجى الذي تتبعه مع مرضى السمنة يعتمد على كورس البيستا والذى يحتوى على أعشاب طبيعية و عناصر فيتامين سى، الزنك، الأناناس خاصة انه حارق للدهون ومنظم جيد لحركة الأمعاء ويحتوى على فيتامينات عديدة.



يذكر أن الدكتورة دعاء سهيل ذكرت فى تصريحات سابقة أنه يوجد وظائف هي المسئولة عن الحرق داخل جسم الإنسان؛ وهي الغدة الدرقية والرحم والمرارة، مضيفةً أنه بعد سن الأربعين بعد انقطاع الدورة الشهرية عند المرأة يحدث اضطراب في هرمون الاستروجين عند المرأة، فيحدث خلايا دهنية زيادة حول الخصر.

وأوضحت خبيرة التغذية العلاجية، أنه لا بد أن يحتوي كورس العلاج لتدمير الخلايا الدهنية على حوارق مثل خلاصة الراسبيرى ”عشب الراسبيري"، موضحة أن كل الدراسات أثبتت أنه من أعلى أنواع الحوارق، ويوجد أيضاً الشاى الأخضر والبرتقال المر.

وأضافت "سهيل"، أنه يجب على المريض أخذ كورس العلاج لتدمير الخلايا الدهنية ، منوهةً إلى أن أهم شيء في كورس العلاج أن تكون المادة الفعالة التي يحتوي عليها نوع العقار تخدم وتناسب الحالة الصحية.