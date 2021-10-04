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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحلى من المحلات.. قدمى البيتز ا لأطفالك

صدى البلد

البيتزا من الأكلات التى يحبها الكبار والصغار إليك طريقة تحضير البيتزا بطرق مختلفة لأمهر الشيفات أختارى الطريقة التى تفضلينها.

بيتزا الجبن 


المقادير لبيتزا الجبن للشيف أميرة شنب  :

لتحضير العجينة:

2 ملاعق صغيرة من الخميرة الجافة النشطة

1 ملعقة صغيرة ملح

2 و1/2 كوب دقيق

1 كوب ماء دافئ

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون

 

للحشو

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة من الزعتر ، إذا رغبت في ذلك

فلفل اسود

250 جرام من الطماطم المفرومة

150 جرام جبن موزاريلا

2 فص ثوم

 ريحان

ملح

كيفية عمل البيتزا
 

1-في وعاء؛ يضيف الزيت والملح والخميرة  والقليل من الماء 

2-يحرك الدقيق من الأطراف إلى المنتصف وتمزج العجينة باليد لمدة 10 دقائق حتى تصبح ناعمة ومرنة.

3-تغطي العجينة  إلى أن تختمر وتقسّم  إلى قسمين.

4- تفرد كل قطعة من العجينة وتوزع الطماطم فوق البيتزا 

5- توضع شرائح الموتزاريلا والريحان.تخبز البيتزا لمدة 10 دقائق .

بيتزا السلامى

طريقة عمل بيتزا السلامى  للشيف نجلاء الشرشابى 


مقادير بيتزا 

   للعجينة


   رشة سكر
   2 ملعقة كبيرة لبن بودرة
   ماء للعجن
   2 كوب دقيق
   1 ملعقة صغيرة خميرة فورية
   2 ملعقة كبيرة زيت
   رشة ملح

 


   صوص البيتزا


   
   ملح
   فلفل أسود
   عصير طماطم
   ثوم
   زعتر جاف
   زيت

للحشو


   فلفل رومي
   شرائح
   زيتون
   شرائح
   جبنة رومي
   جبنة موتزاريلا

   شرائح سلامى
   بصل
   زيت
   ملح
   فلفل أسود
   بهارات

طريقة تحضير بيتزا السلامى

 

 1-فى الخلاط الكهربائى يخلط عصير الطماطم والزعتر والثوم المفروم والملح والفلفل الأسود والزيت و يوضع الخليط على النار حتى يتسبك

2- فى وعاء يخلط الدقيق واللبن البودرة والزيت والسكر والملح والخميرة 

3- يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة و تغطى العجينة وتترك لتتخمر و تفرد العجينة بالنشابة وتوضع في صينية

4-فى وعاء على النار يشوح السلامى   و يضاف الملح والفلفل الأسود والبهارات والفلفل الرومي و يقلب كل الخليط حتى تمام النضج

5-تفرد العجينة و فوقها القليل من الصوص و يضاف خليط السلامى و باقى الحشوة ثم توضع في الفرن حتى تمام النضج.

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