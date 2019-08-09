طريقة عمل البيتزا في البيت .. و7 أسرار لنجاحها

طريقة عمل البيتزا في البيت من أكثر وصفات الطعام التي تبحث عنها النساء وتفضل تجربتها، بدلًا من شرائها جاهزة، فعادة ما يحب الكبار والصغار تناول البيتزا الجاهزة، لكنها تكون مكلفة ولا نعلم طريقة إعدادها ومدى نظافتها، لذا يمكنك تعلم طريقة عمل بيتزا هت و طريقة عمل البيتزا الإيطالي في منزلك بخطوات سهلة وسريعة، وتكون بمثابة وجبة مختلفة تقدمينها لأسرتك وأطفالك بعيدًا عن الطبخات اللاتي اعتادوا عليها.
طريقة عمل البيتزا الإيطالي :
مكونات عجينة البيتزا الإيطالي :
٣ أكواب دقيق
كوب ونصف ماء
٢ ملعقة خميرة
ملعقة بيكنج باودر
ملعقتان زيت زيتون
ملعقة ملح
ملعقة سكر
٣ ملاعق حليب بودرة
ملعقة صغيرة ثوم باودر
طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالي :
اخلطي الماء والملح والسكر والخميرة والزيت معا لمدة ٥ دقائق، وفي وعاء آخر اخلطي الدقيق مع ثوم بودرة وحليب البودرة والبيكنج باودر.
٢- ضيفي خليط الماء والخميرة الي خليط الدقيق واعجني المكونات معا لمدة ربع ساعة أما بيدك أو بالماكينة الخاصة بالعجن، حتى تحصلي على عجينة متماسكة ولينة، ثم رشي عليها ملعقة زيت زيتون وغطيها اتركيها حتى تختمر لمدة ساعة في مكان دافئ.
طريقة عمل البيتزا هت :
مكونات صوص البيتزا هت :
ثمرات طماطم
نصف عصير ليمونة
ملعقة ثوم بودر
ربع ملعقة زعتر مجفف
ربع ملعقة ريحان
ربع ملعقة فلفل اسود
ربع ملعقة ملح
طريقة عمل صلصلة البيتزا هت :
اضربي الطماطم في الخلاط واسكبيها في وعاء على النار وضيفي كل البهارات السابقة ثم عصير الليمون واتركيها تغلي على نار هادئة لمدة ربع ساعة ثم اطفئي النار واتركيها تبرد قليلا.
طريقة عمل البيتزا بالفراخ :
- في وعاء اخلطي الخميرة مع الماء والملح واسكبي عليه الدقيق وغطيه واتركيه يختمر لمدة ساعة.
- في مقلاة على النار ضعي الزيت وشوحي البصل ثم ضيفي قطع الفراخ الصغيرة وقلبيها حتى تنضج ، ثم أعدي صلصة البيتزا.
افردي قطعة من العيجن على سطح مرشوش بالدقيق، وضعي ملعقتين من صلصة البيتزا على العجين وافرديها على سطحها
- ضيفي قطع الفراخ المشوحة على عجينة البيتزا
- ضيفي شرائح الفلفل والطماطم والزيتون المقطعة صغيرة على عجينة البيتزا
- رشي على سطحها جبن موتزاريلا والرومي، وأدخليها الفرن لمدة ربع ساعة.
طريقة عمل البيتزا في البيت :
بخطوات سهلة وبسيطة يمكنك تعلم طريقة عمل البيتزا في البيت، بنفس مكونات البيتزا هت والإيطالية، كما أن طريقة عمل عجينة البيتزا في البيت سريعة ولا تحتاج وقت، وتتكون من كوب ماء+ 2 ملعقة خميرة + رشة ملح +ملعقة بيكنج باودر + ملعقة ثوم باودر + 2 ملاعق حليب بودرة ، ويتم خلط المكونات معًا واتركي العجين حتى يختمر في مكان دافئ.
بعد أن تختمر العجين، قومي بأخذ قطعة منها وضعيها على سطح مرشوش بالدقيق وافرديها بالحجم الذي تفضلينه للبيتزا.
يمكنك حشو أطراف العجينة بالجبن الشيدر ولفها مرة أخرى ، ثم ضعي ملعقتين من الصوص وافرديها على سطح العجين.
ضيفي الحشو، على سبيل المثال السجق، وزعيه على سطح العجين، ثم ضيفي شرائح البصل والطماطم والفلفل والزيتون، ثم رشي رشة زعتر مجفف، ثم رشي على سطحها الجبن الموتزاريلا وادخليها الفرن لمدة ربع ساعة.
أسرار نجاح البيتزا في البيت :
1- يجب أن تتركي العجين يختمر لمدة ساعة في مكان دافئ حتى تستطيعي تشكيل العجين وفردها ووضع الحشو.
2- تأكدي من صلاحية الخميرة التي تستخدميها حتى تحصلي على عجينة بقوام متماسك.
3- عند وضع الماء على الدقيق أثناء تحضير عجينة البيتزا، يجب أن يكون الماء دافئًا وليس مغليًا أو باردًا.
4-لا تقوم بعجن عجينة البيتزا مرة أخرى بعد أن تختمر، فقط قومي بتقطيها لدوائر والبدء في إعداد البيتزا.
5- يجب أن تكون درجة حرارة الفرن عالية عند وضع البيتزا به وذلك كي تحصلي على أطراف مقرمشة.
6- يمكنك حشو أطراف عجينة البيتزا مثل الجاهزة تمامًا، عن طريق وضع قطع الجبن الشيدر ولف الأطراف.
7- إذا لم يتوفر لديك مكان بارد لوضع العجينة به حتى تختمر، يمكنك وضعها في الفرن الدافئ.
طريقة عمل البيتزا الإيطالي :
مكونات عجينة البيتزا الإيطالي :
٣ أكواب دقيق
كوب ونصف ماء
٢ ملعقة خميرة
ملعقة بيكنج باودر
ملعقتان زيت زيتون
ملعقة ملح
ملعقة سكر
٣ ملاعق حليب بودرة
ملعقة صغيرة ثوم باودر
طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالي :
اخلطي الماء والملح والسكر والخميرة والزيت معا لمدة ٥ دقائق، وفي وعاء آخر اخلطي الدقيق مع ثوم بودرة وحليب البودرة والبيكنج باودر.
٢- ضيفي خليط الماء والخميرة الي خليط الدقيق واعجني المكونات معا لمدة ربع ساعة أما بيدك أو بالماكينة الخاصة بالعجن، حتى تحصلي على عجينة متماسكة ولينة، ثم رشي عليها ملعقة زيت زيتون وغطيها اتركيها حتى تختمر لمدة ساعة في مكان دافئ.
طريقة عمل البيتزا هت :
مكونات صوص البيتزا هت :
ثمرات طماطم
نصف عصير ليمونة
ملعقة ثوم بودر
ربع ملعقة زعتر مجفف
ربع ملعقة ريحان
ربع ملعقة فلفل اسود
ربع ملعقة ملح
طريقة عمل صلصلة البيتزا هت :
اضربي الطماطم في الخلاط واسكبيها في وعاء على النار وضيفي كل البهارات السابقة ثم عصير الليمون واتركيها تغلي على نار هادئة لمدة ربع ساعة ثم اطفئي النار واتركيها تبرد قليلا.
طريقة عمل البيتزا بالفراخ :
- في وعاء اخلطي الخميرة مع الماء والملح واسكبي عليه الدقيق وغطيه واتركيه يختمر لمدة ساعة.
- في مقلاة على النار ضعي الزيت وشوحي البصل ثم ضيفي قطع الفراخ الصغيرة وقلبيها حتى تنضج ، ثم أعدي صلصة البيتزا.
افردي قطعة من العيجن على سطح مرشوش بالدقيق، وضعي ملعقتين من صلصة البيتزا على العجين وافرديها على سطحها
- ضيفي قطع الفراخ المشوحة على عجينة البيتزا
- ضيفي شرائح الفلفل والطماطم والزيتون المقطعة صغيرة على عجينة البيتزا
- رشي على سطحها جبن موتزاريلا والرومي، وأدخليها الفرن لمدة ربع ساعة.
طريقة عمل البيتزا في البيت :
بخطوات سهلة وبسيطة يمكنك تعلم طريقة عمل البيتزا في البيت، بنفس مكونات البيتزا هت والإيطالية، كما أن طريقة عمل عجينة البيتزا في البيت سريعة ولا تحتاج وقت، وتتكون من كوب ماء+ 2 ملعقة خميرة + رشة ملح +ملعقة بيكنج باودر + ملعقة ثوم باودر + 2 ملاعق حليب بودرة ، ويتم خلط المكونات معًا واتركي العجين حتى يختمر في مكان دافئ.
بعد أن تختمر العجين، قومي بأخذ قطعة منها وضعيها على سطح مرشوش بالدقيق وافرديها بالحجم الذي تفضلينه للبيتزا.
يمكنك حشو أطراف العجينة بالجبن الشيدر ولفها مرة أخرى ، ثم ضعي ملعقتين من الصوص وافرديها على سطح العجين.
ضيفي الحشو، على سبيل المثال السجق، وزعيه على سطح العجين، ثم ضيفي شرائح البصل والطماطم والفلفل والزيتون، ثم رشي رشة زعتر مجفف، ثم رشي على سطحها الجبن الموتزاريلا وادخليها الفرن لمدة ربع ساعة.
طريقة عمل حشو البيتزا في البيت :
1- البيتزا باللحم المفروم :
شوحي اللحم المفروم مع البصل على النار وضيفي لها البهارات الملح والفلفل الأسود و بهارات اللحم وملعقة صلصة.
2- البيتزا بالفراخ :
قطعي شرائح البانيه لقطع صغيرة وشوحيها على النار مع البصل والتوابل ثم وزعيها على سطح عجينة البيتزا.
3- البيتزا بالسجق أو السويس :
ضيفي شرائح السجق أو السويس مع شرائح البصل و الطماطم و الزيتون على سطح عجينة البيتزا.
أسرار نجاح البيتزا في البيت :
1- يجب أن تتركي العجين يختمر لمدة ساعة في مكان دافئ حتى تستطيعي تشكيل العجين وفردها ووضع الحشو.
2- تأكدي من صلاحية الخميرة التي تستخدميها حتى تحصلي على عجينة بقوام متماسك.
3- عند وضع الماء على الدقيق أثناء تحضير عجينة البيتزا، يجب أن يكون الماء دافئًا وليس مغليًا أو باردًا.
4-لا تقوم بعجن عجينة البيتزا مرة أخرى بعد أن تختمر، فقط قومي بتقطيها لدوائر والبدء في إعداد البيتزا.
5- يجب أن تكون درجة حرارة الفرن عالية عند وضع البيتزا به وذلك كي تحصلي على أطراف مقرمشة.
6- يمكنك حشو أطراف عجينة البيتزا مثل الجاهزة تمامًا، عن طريق وضع قطع الجبن الشيدر ولف الأطراف.
7- إذا لم يتوفر لديك مكان بارد لوضع العجينة به حتى تختمر، يمكنك وضعها في الفرن الدافئ.