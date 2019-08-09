طريقة عمل البيتزا في البيت .. و7 أسرار لنجاحها

طريقة عمل حشو البيتزا في البيت :





1- البيتزا باللحم المفروم :

شوحي اللحم المفروم مع البصل على النار وضيفي لها البهارات الملح والفلفل الأسود و بهارات اللحم وملعقة صلصة.





2- البيتزا بالفراخ :

قطعي شرائح البانيه لقطع صغيرة وشوحيها على النار مع البصل والتوابل ثم وزعيها على سطح عجينة البيتزا.





3- البيتزا بالسجق أو السويس :

ضيفي شرائح السجق أو السويس مع شرائح البصل و الطماطم و الزيتون على سطح عجينة البيتزا.

أسرار نجاح البيتزا في البيت :