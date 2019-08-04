طريقة عمل البيتزا هت

البيتزا من أكثر الوجبات السريعة التي يشتهيها الكبار والصغار، ويفضلون دوما تناولها جاهزة، ويمكنك إعدادها في المنزل لاطفالك دون الحاجة لتلكفة شرائها جاهزة، وبمكونات بسيطة، ولا تختلف عن الجاهزة التي تقدم بالمطاعم الكبرى.



مدة تحضير البيتزا الجاهزة: ساعة

الكمية : تكفي ل ٣ أفراد



مكونات العجينة:

كوب ونصف ماء

٣ كوب دقيق

ملعقة بيكنج باودر

٢ ملعقة خميرة

ملعقتين زيت زيتون

ملعقة ملح

ملعقة سكر

ملعقة صغيرة ثوم باودر

٣ ملاعق حليب بودرة



طريقة عمل عجينة البيتزا:



في وعاء ضيفي الماء والملح والسكر والخميرة والزيت ، وفي وعاء آخر اخلطي الدقيق مع ثوم بودرة وحليب البودرة والبيكنج باودر



ضيفي خليط الماء الي خليط الدقيق واعجني المكونات معا حتى تحصلي على عجينة متماسكة ولينة، ثم غطيها اتركيها حتى تختمر لمدة ساعة في مكان دافىء وفي هذا الوقت قومي بتحضير صلصلة البيتزا هت.



مكونات صلصة البيتزا:



٢ثمرات طماطم

نصف عصير ليمونة

ملعقة ثوم باودر

ربع ملعقة زعتر مجفف

ربع ملعقة ريحان

ربع ملعقة فلفل اسود

ربع ملعقة ملح



طريقة عمل صلصلة البيتزا:

اضربي الطماطم في الخلاط واسكبيها في وعاء على النار وضيفي كل البهارات السابقة ثم عصير الليمون واتركيها تغلي على نار هادئة لمدة ربع ساعة ثم اطفئي النار واتركيها تبرد قليلا.



طريقة عمل البيتزا الجاهزة:

بعد أن يختمر العجين، قومي بقطع قطعة من العجين وافرديها بيديك جيدا حتى تحصلي على الحجم الذي ترغبين به، ثم ضعي ملعقتين من صلصلة البيتزا وافرديها على العجين بالكامل، ثم ضعي المكونات التي ترغبين بها، اما خضروات أو لحم مفروم او قطع الدجاج الصغيرة او السجق أو السويس أو البسطرمة ثم رصي عليها الجبن الموتزاريلا على سطحها وادخيلها الفرن لمدة ١٠ دقائق.

