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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

استغلال وعدم التزام.. شكاوى السائقين بعد نقل المواقف في دمياط ..شاهد

سيارة اجرة
سيارة اجرة

استمرت معاناة المواطنين بمحافظة دمياط من انتشار المواقف العشوائية داخل مدينه دمياط لسيارات السرفيس والأجره، لذلك تم انشاء مواقف للسيارات جديدة  في مناطق مختلفة بالمحافظة ونقل السيارات من المواقف العشوائية إلى مواقف جديدة حضاريه.

ولكن على الرغم من انشاء موقفين لسيارات الأجرة أحدهما بمنطقه عزب النهضة وهذا خاص بسيارات الأجرة لمدن دمياط الداخليه والآخر موقف شطا العموم والخاص بسيارات الآجرة  لخارج المحافظة، الا ان سيارات السرفيس  والتاكسى لم يلتزمو  بالتعريفه الجديدة  ولا بخط السير المحدد. 

وتعددت شكاوى المواطنين بشأن عدم التزام سائقي السرفيس واستغلال البعض منهم لنقل المواقف إلى مكانها الجديد وقاموا برفع الأجرة وعدم الالتزام بخط السير والشكوى بالنسبه من بعض سائقي التاكسي بعدم استخدامهم للعداد. 

ومنذ ايام قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالتنسيق مع إدارة مرور دمياط برئاسة العميد محمد سيف والمقدم احمد عبدالباقي  رئيس مباحث مرور دمياط ، وضع ملصقات كودية على سيارات الأجرة والسرفيس والتاكسى للحد من محاولات التلاعب التى قد يرتكبها بعض السائقين بشأن التعريفة المقررة وأيضاً لملاحقة اي مخالفات متعلقة بذلك و عدم الالتزام بخطوط السير، خاصة مع تردد شكاوى متعددة من المواطنين فى هذا الخصوص.

تقول كريمه حاد، موظفه ، أنه بعد نقل  موقف فارسكور والزرقا إلى منطقه عزب النهضة بمدينه دمياط نجد معاناة مع سائقي السرفيس بسبب عدم التزامه بخط السير مع العلم  انهم حريصين على استلام الأجرة اول وبعد ذلك يرفض توصيل الركاب للموقف الجديد  ويترك الركاب يسيرون سيرا على الاقدام حتى يصلو للموقف الجديد.

وطالب بضرورة  وجود دور رقابة من إدارة المواقف والاجهزة المعنية ونوهت بأن الاصق الكود هو حمايه لحقوق المواطن من استغلال بعض السائقين .

وتابع محمد الشربينى   مواطن، أن اللاصق الكود علي سيارات السرفيس والاجرة سيحد  من تلاعب بعض السائقين معدومه الضمير حيث يصبح من السهل تقديم شكوى في اى سائق لايلتزم بتعليمات المرور ولا بخط سيره.

وأشار إلى أن السائق الملتزم لايبالى من وجود اللاصق الكودى  حيث أن هناك بعض السائقين يرفضون الالتزام بخط السير.

ومن جانبه صرح العميد محمد سيف مدير إدارة المرور بأن الملصق يتضمن شعار المحافظة وأرقام مسلسلة بخط واضح وحجم مناسب، بحيث يسهل تحديد هوية السيارة من قبل المواطنين ورجال المرور و كاميرات المراقبة.

 مشيراً إلى أن المنظومة ستساهم وبشكل كبير فى الحد من معدلات الجريمة و أيضاً التصدى لأى مخالفات من قبل السائقين و إلزام سائقى سيارات التاكسى بتشغيل العدادات لتحديد الأجرة الفعلية. 

كما نوه إلى أن الإدارة تتلقى شكاوى المواطنين فى هذا الشأن ، وسيتم إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

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إدارة مرور دمياط التاكسى محافظة دمياط انتشار المواقف العشوائية مدينة دمياط سيارات السرفيس والأجرة اخبار المحافظات منطقه عزب النهضة

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