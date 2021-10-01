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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

 الكشف على 1042 مواطنا بالمجان في قافلة بـ دمياط

 الكشف على 1042 مواطن
 الكشف على 1042 مواطن بالمجان في قافلة بـ دمياط

 واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقاً للخطة المعدة مسبقاً للوصول بتلك الخدمات إلى الاهالى بجميع المناطق،تحت رعاية  المحافظ الدكتورة منال عوض، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة,.

 

وتم تنفيذ قافلة بقرية النواصرية التابعة لمركز كفر سعد خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة و السونار، بالإضافة إلى وحدة متكاملة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا. 

 

وذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أنه وخلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٠٤٢ مواطن، حيث تم تحويل ١٩حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لحالة أخرى فضلاً عن إجراء٦٤٣ تحليل معملى و الكشف بالأشعة لعدد ٢٥حالة و السونار لعدد ١١ حالة.

 

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