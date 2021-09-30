عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تشارك بالمؤتمر العالمى "مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى طليعة العمل المناخى"

صدى البلد


شاركت ا الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  عبر تطبيق "زووم" بالمؤتمر العالمى الذى نظمه البنك الدولى تحت عنوان "مدن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى طليعة العمل المناخى (حان وقت العمل) "

" MENA Cities at the Forefront of Climate Action :The Time is Now"

هذا وقد تناول المؤتمر الذى شارك فيه رؤساء وامناء البلديات بعدد من المدن بالمنطقة وأيضاً المحافظين وخبراء دوليين، قضايا تغير المناخ خاصة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يعيش حوالى ٦٥٪ من السكان فى المناطق الحضرية وهذه النسبة تتجاوز المتوسط العالمى البالغ ٥٥٪ وهؤلاء يستهلكون نحو ٧٨٪ من الطاقة فى تلك البلدان وينتجون أكثر من ٦٠٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، و بحلول عام ٢٠٥٠ من المتوقع ان يتضاعف عدد سكان تلك المنطقة مما يزيد من التعرض لاخطار طبيعية واجتماعية كبيرة.

وفى هذا السياق،، ألقت "الدكتورة منال عوض محافظ دمياط" كلمة حول ارتفاع منسوب مياه البحر وآثاره المترتبة على دمياط ومينائها، حيث أشارت خلالها حول اهم المحاور الرئيسية للخطة الخاصة بتنفيذ العمل المناخى على نحوٍ فعال وذلك بالتنسيق مع الأطراف المختلفة من أجل تحقيق ابتكارات تحقق التكيف مع المناخ وتزيد من فرص التنمية والنمو الاقتصادى.

 

اقرأأيضا:

 

ثقافة دمياط تحتفي بذكرى صلاح عبد الصبور

دمياط الدكتورة منال عوض قرى محافظة دمياط مؤتمر

ترشيحاتنا

ساركوزي يتحدى قرار القضاء الفرنسي ويطعن في الحكم بسجنه بتهمة الفساد

هشام عاشور: أبلغت رامي في الأسانسير بخبر زواجي من نيللي كريم فاعترض وقالي بلاش

بايدن في مباراة للبيسبول يحضرها مشرعون ديمقراطيون يهددون خطته المالية| فيديو

تحركات على حدود تركيا وأذربيجان.. بيان عاجل من مسئول عسكري إيراني

الدوري الأوروبي وسط ألعاب نارية واعتقالات وغياب مصطفى محمد.. جالطة سراي يتعادل سلبيا أمام مارسيليا

أخبار البرلمان.. مجلس النواب ينتخب لجانه النوعية الأحد المقبل.. و7 عقوبات للكيانات الإرهابية في القانون الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ الطلاب قبل بداية العام الدراسي.. فيديو

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

بعد سفره .. حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

بقيادة أبو تريكة وصلاح.. الكاف يعلن تشكيل القرن الـ21 لكأس أمم إفريقيا

التطبيق الجمعة.. قرار جديد من البترول بشأن فاتورة غاز المنازل لشهر أكتوبر

بقيادة صفوان ثابت ..الداخلية تجهض مخططًا إخوانيًا يستهدف إعادة إحياء نشاط التنظيم الإرهابي

الحكومة تكشف مفاجأة حول تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كانوا بيحسدوها على شعرها.. كيف أصيبت الطفلة «روان» بالصلع في الكوافير؟

أستاذ أمراض صدرية يحذر من عبوات مغشوشة لحقن «أكتيمرا» لعلاج كورونا

حسين ياسر المحمدي يعلن عبر صدى البلد موقفه من خوض انتخابات الزمالك|صور

أيقونة الجمال الإيطالية.. ما سر جاذبية مونيكا بيلوتشي في الـ57 من عمرها؟

فيديو

انطلاق أضخم معرض كتاب في تاريخ المملكة العربية السعودية |فيديو

على خطى فرجاني ساسي.. أشرف بن شرقي يضع شروطا غريبة للتجديد للزمالك

ظهروا مع بعض كتير.. تيام قمر يكشف علاقته بـ ليلى أحمد زاهر

فيديوجراف.. الزغاريد تحولت لعويل وصراخ.. قصة شاب توفى في ليلة الحنة

المزيد

ساحة رأي

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

أحمد شيخو يكتب: الأزمة في تركيا الدولة والسلطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ