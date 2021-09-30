ثقافة دمياط تحتفي بذكرى صلاح عبد الصبور

تولي وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم، اهتماما بالغا بالقامات الأدبية والثقافية الوطنية وإبراز سيرتها للأجيال لتكون المثل والقدوة لهم، وذلك من خلال الأنشطة الثقافية والفنية التى تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بمواقع فرع ثقافة دمياط بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، حيث احتفل قصر ثقافة فارسكور بذكرى رحيل الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور بعامه الأربعين، وتم الاحتفاء مع أعماله وأشعاره بكولاج فني درامي موسيقي ومسرحي من إعداد وإخراج الفنان طاهر ابو حطب، إلى جانب سرد لسيرته وحياته الأدبية مع الشعر بدء مع أول دواوينه بعنوان "الناس فى بلادي" مع د. فادى سلامة، موضحا حال أعماله المتمثلة بالشعر والنثر والمسرح مثل "مأساة الحلاج" المسرحية الشعرية الفائزة بجائزة الدولة التشجيعية و"مسافر الليل" و"ليلى والمجنون"، أما الدواوين فذكر منها "سلامة العائد، شجر الليل، أحلام الفارس"، وقد لقب بشاعر الحزن وفارس الشعر المسرحي، كما أوضح سلامة مدى تأثر عبد الصبور بالشعر الإنجليزي والفرنسي إلى جانب التراث العربي الذي حاز به جائزة الدولة التقديرية فى الآداب.

وعلى صعيد التوعية بجهود الدولة تجاه ذوي القدرات الخاصة أعد القصر محاضرة بعنوان "عن مضمون الجهود المبذولة وما المراد بها" ألقتها هدير طاهر، والتي أوضحت مدى التغيير الحادث على مر السنوات الأخيرة من اختلاف التفكير الذي يضمن تقديم كافة الخدمات على حد سواء لكافة أبناء مجتمعنا، حفظا لكافة حقوق الجميع سواء بالتعليم أو الصحة أو المرور والرياضة، لتكون تحت رعاية الدولة والمجتمع المدني، واحتفت ثقافة دمياط بأيام المحبة والسلام بمركز شباب التوفيقية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة بعرض فني لفرقة الغناء الشعبي لقصر ثقافة كفر سعد وباقة من الأغاني الفلكلورية والوطنية.

قدم نادي أدب قصر ثقافة دمياط ضمن نشاط أندية الأدب قراءات شعرية عامية وفصحى تناوبها أدباء ومفكري دمياط بالجلسة الأسبوعية لنادى أدب القصر بإدارة القاص حلمي ياسين رئيس النادي، بحضور الأدباء سمير الفيل، فكري داود، صلاح مصباح، سيف بدوي، محمد أبو الليالي، وصلاح عفيفي، أحمد عمران إلى جانب بعض من شباب المبدعين، كما استمرت ورشة الرسم الحر للفنانة رشا الأغا بقصر ثقافة دمياط تنتج العديد من الأعمال الفنية مع رواد الورشة لتصل إلى قدرة أعلى على استعمال الألوان إلى جانب رسم الظل والنور بالرصاص .