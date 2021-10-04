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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من الداخلية السعودية بشأن القادمين للمملكة

قرار عاجل من الداخلية
قرار عاجل من الداخلية السعودية بشأن القادمين للمملكة

قررت وزارة الداخلية السعودية تطبيق الحجر الصحي المنزلي عند قدوم أي من الفئات المستثناة من الحجر الصحي المؤسسي ممن لم يستكملوا تلقي جرعات أي من اللقاحات المعتمدة في المملكة.

قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية إنه في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين للحد من انتشار فيروس كورونا وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة، فقد تقرر أن يطبق الحجر الصحي المنزلي عند قدوم أي من الفئات المستثناة من الحجر الصحي المؤسسي ممن لم يستكملوا تلقي جرعات أي من اللقاحات المعتمدة في المملكة، وذلك وفقا للآتي:

1- يجرى فحص خلال 48 ساعة بعد القدوم إلى المملكة بإحدى الوسائل المعتمدة من وزارة الصحة يثبت عدم الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19" وتنتهي فترة الحجر بصدور نتيجة فحص سلبية.

2- يستثنى من شرط الفحص من يقل عمره عن 8 أعوام، وتنتهي فترة الحجر الصحي المنزلي له بمضي 48 ساعة من قدومه إلى المملكة.

3- تطبق العقوبات المقررة حيال مخالفة تعليمات الحجر الصحي عند مخالفة أي مما ورد في الفقرتين (1) و (2) أعلاه.

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وأكدت الداخلية السعودية ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية.

وأوضحت أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالسفر، تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة "وقاية"، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي، وتتولى الجهات ذات العلاقة إعلان الضوابط المنظمة لذلك.

السعودية وزارة الداخلية الحجر الصحي المنزلي الحجر المؤسسي كورونا

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