عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد عنصر أمني.. السودان: مقتل 4 إرهابين من داعش وضبط 4 آخرين

صدى البلد

أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" بأن 4 إرهابيين قتلوا والقي القبض على 4 آخرين، فضلا عن استشهاد ضابط صف من قوات الأمن.

 

وقالت الوكالة إن عمليات متابعة جيوب خلايا تنظيم داعش الإرهابي تواصلت من قبل جهاز المخابرات العامة ومشاركة القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة.

 

وفي بيان صادر عن المخابرات العامة السودانية، قال الجهاز إن القوات المشتركة قامت ظهر اليوم الإثنين بمداهمة موقعين بمنطقة جبرة مربع 15 – 18، بعد توفر معلومات جديدة عن بؤر للتنظيم، أسفرت عن قتل (4) من الخلية الإرهابية والقبض على اثنين بالموقع الأول مربع 15 داخل شقة والقبض على (2) من العناصر الإرهابية بالموقع الثاني مربع 18.

 

وأضاف البيان أن القوات المشتركة طوقت المنطقة وعملت على إغلاق المنافذ والطرق المؤدية للموقع حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات، وفي الأثناء أطلقلت المجموعة الإرهابية أعيرة نارية كثيفة في مواجهة قواتنا من أسلحة متنوعة شملت كلاشات، رشاشات، جرينوف "آر بي جيه" وقنابل يدوية.

انتقاما من طالبان.. داعش يعلن مسؤوليته عن التفجير في كابول

اشتباكات مع خلية إرهابية في السودان.. والأمن يلقي القبض على 6 من عناصر

وقال البيان "احتسبت قواتنا شهيدا، (ضابط صف من القوات المسلحة - القوات الخاصة) وأصيب ضابط برتبة الرائد وضابط صف من جهاز المخابرت العامة وضابط صف من قوات الشرطة".

 

يشار إلى  أن القوات المشتركة نفذت مساء أمس الأحد عملية مداهمة لموقعين بمدينة أم درمان أسفرت عن القبض على (8) عناصر أجنبية.

 

وأهاب جهاز المخابرات العامة بالمواطنين التبليغ عن أي عناصر يشتبه أنها تتبع لخلايا داعش، كما يناشد المواطنين توخي الحيطة والحذر.

السودان داعش المخابرات العامة القوات المسلحة جبرة

ترشيحاتنا

خبير معلومات: أيد خفية وراء توقف منصات الفيسبوك

ناخد بريك.. كندة علوش عن توقف مواقع التواصل: "بتمنى يصير عطل عام"

تعرف على الفرق بين عقوبة التنمر على الأشخاص العاديين و ذوي الهمم

بعد تعطل فيسبوك.. أحمد موسى: وزارة الدفاع الأمريكية تستعد لتهديد أمني

استشهاد عنصر أمني.. السودان: مقتل 4 إرهابين من داعش وضبط 4 آخرين

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بمحافظة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب عطل فني.. توقف خدمة ماسنجر وانستجرام وواتساب في مصر والعالم

هاكرز.. خبير أمن معلومات يكشف أسباب تعطل "فيسبوك" و"واتساب"

خسائر فادحة.. تراجع أسهم فيسبوك بعد توقف خدمات تطبيقات الشركة عن العمل

هل تعطل فيسبوك وواتس آب فقط؟..شلل في التطبيقات الشهيرة على الإنترنت عالميا

مشاكل في التطبيقات.. أول تعليق من شركة "فيس بوك" عقب العطل المفاجئ

حرب سيبرانية أم هجوم هاكرز؟.. أحمد موسى يكشف موعد عودة فيسبوك للعمل

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

شلل إلكتروني..سيجنال ينضم لقائمة أعطال مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب جماهيرية المسلسل الكوري Squid Game الأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس

تفاصيل تعاقد وليد منصور والمطربة يسرا في مؤتمر صحفي.. صور

هدف مارادوني وتمريرة سحرية.. لماذا وصفت "ديلي ميل" محمد صلاح ب"النشال"؟

راض بقضائك يا رب.. لماذا أشعلت امرأة النار في جسد نجار بثبات وهدوء؟.. تفاصيل

فيديو

فيديو جراف.. الشاب مصطفى ضربوه بحجر.. فرح يتحول إلى مأتم في أبوالنمرس .. ما القصة

فيديوجراف.. إعصار شاهين يقترب من السعودية

بعد شائعة وفاته.. جورج وسوف: الناس كل حياتي| فيديو

لارش فيلكس.. نهاية مأساوية لصاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد

المزيد

ساحة رأي

محمود أبو حبيب يكتب: سر الرقم 6 ونكسة تل أبيب

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ