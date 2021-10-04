استشهاد عنصر أمني.. السودان: مقتل 4 إرهابين من داعش وضبط 4 آخرين

أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" بأن 4 إرهابيين قتلوا والقي القبض على 4 آخرين، فضلا عن استشهاد ضابط صف من قوات الأمن.

وقالت الوكالة إن عمليات متابعة جيوب خلايا تنظيم داعش الإرهابي تواصلت من قبل جهاز المخابرات العامة ومشاركة القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة.

وفي بيان صادر عن المخابرات العامة السودانية، قال الجهاز إن القوات المشتركة قامت ظهر اليوم الإثنين بمداهمة موقعين بمنطقة جبرة مربع 15 – 18، بعد توفر معلومات جديدة عن بؤر للتنظيم، أسفرت عن قتل (4) من الخلية الإرهابية والقبض على اثنين بالموقع الأول مربع 15 داخل شقة والقبض على (2) من العناصر الإرهابية بالموقع الثاني مربع 18.

وأضاف البيان أن القوات المشتركة طوقت المنطقة وعملت على إغلاق المنافذ والطرق المؤدية للموقع حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات، وفي الأثناء أطلقلت المجموعة الإرهابية أعيرة نارية كثيفة في مواجهة قواتنا من أسلحة متنوعة شملت كلاشات، رشاشات، جرينوف "آر بي جيه" وقنابل يدوية.

وقال البيان "احتسبت قواتنا شهيدا، (ضابط صف من القوات المسلحة - القوات الخاصة) وأصيب ضابط برتبة الرائد وضابط صف من جهاز المخابرت العامة وضابط صف من قوات الشرطة".

يشار إلى أن القوات المشتركة نفذت مساء أمس الأحد عملية مداهمة لموقعين بمدينة أم درمان أسفرت عن القبض على (8) عناصر أجنبية.

وأهاب جهاز المخابرات العامة بالمواطنين التبليغ عن أي عناصر يشتبه أنها تتبع لخلايا داعش، كما يناشد المواطنين توخي الحيطة والحذر.