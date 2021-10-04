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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير يوضح خطوات الحكومة لتحقيق التنمية في سيناء بعد 48 عاما من حرب التحرير

حرب أكتوبر المجيدة
حرب أكتوبر المجيدة

قال أحمد معطي، خبير أسواق المال والمدير الإقليمي لإحدي الشركات العالمية؛ إن الحكومة نجحت خلال السنوات السابقة في  تنمية سيناء على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة، والتي شملت الإسكان الاجتماعي ورفع كفاءة الطرق وتنمية المجتمعات العمرانية، باعتبارها أحد ركائز التنمية الشاملة.

وأضاف "معطي" في تصريحات لـ صدي البلد إن ملف التنمية التي بدأته الحكومة خلال السنوات السابقة يسير بوتيرة منتظمة ومتسارعة مقارنة بما كانت عليه في فترات سابقة والتي اعقبت اندلاع حرب أكتوبر المجيدة لتحرير الأرض في السادس من أكتوبر 1973؛ مؤكدا أن القيادة السياسية مهتمة بقوة لتحويل سيناء لمنطقة تكامل اقتصادي و تنموي يجني ثماره المصريون وأبناؤهم.

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أشار " معطي" إلي جهود الحكومة لجذب الاستثمار الأجنبي في عددا من المشروعات التنموية لتعمير سيناء من بينها مشروع محور قناة السويس و وادي السليكون بالاضافة لمشروع تطوير الريف المصري و اخرها مشروع محطة تحلية مصرف بحر البقر؛ من شأنه الاسهام بقوة في تحويل سيناء لتكون مركزا لوجيستيا و اقتصاديا يربط منطقة البحر المتوسط و دول البحر الأحمر عبر مصر.

وأوضح " معطي" أنه خلال الفترات القليلة القادمة والتي ستشهد جنيا للثمار التي  زرعتها القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لوضع سيناء في مكانتها الحقيقية والصحيحية بما يعود بالنفع الاقتصادي علي مصر وشعبها.
 

خطط تنمية سيناء مال واعمال القطاعات الاقتصادية حرب اكتوبر اخبار مصر القيادة السياسية

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