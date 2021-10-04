"حرب أكتوبر بين الأدب والسينما".. ندوة في مكتبة مصر الجديدة

تنظم جمعية مصر الجديدة ، برئاسة الدكتور نبيل حلمي اليوم ندوة بعنوان "حرب أكتوبر بين الادب والسينما "، تتناول ما قدمته السينما من بطولات حرب أكتوبر وهل السينما عبرت عن حرب أكتوبر المجيدة كما ينبغي، وكما يليق بالبطولات والتضحيات التى بذلها المقاتل المصري فى الحرب .

وهل كان الأدب أصدق تعبيرا عن ملحمة أكتوبر؟، وهل منح المبدعون المصريون هذا النصر العظيم إبداعا يناسبه؟، هذا ما يجيب عنه الصحفي والروائي أسامة جاد خلال الندوة التى تنظمها الجمعية في مكتبة مصر الجديدة في الخامسة من مساء اليوم.

تأتى الندوة في اطار احتفالات جمعية مصر الجديدة بنصر حرب أكتوبر المجيد وإبراز ما قدمه الجندي المصري والمؤسسة العسكرية المصرية من بطولات وتضحيات لاسترداد الكرامة قبل الأرض في ملحمة لم تشهدها الحروب على مر التاريخ من خطة الخداع الاستراتيجي والتخطيط واختيار موعد المعركة .

وفى ذات السياق اكد الدكتور نبيل حلمي وأعضاء جمعية مصر الجديدة، على تقديم التهنئة العطرة إلى كل جندي في القوات المسلحة والقيادة السياسية، في الذكرى الـ 48 على نصر أكتوبر المجيد.