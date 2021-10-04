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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

بعد تعطل فيسبوك.. تويتر يتحول إلى ساحة كوميدية من نجوم الوسط الفني

صدى البلد

أصاب عطل مفاجئ، تطبيقات التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم، ماسنجر وانستجرام وواتساب وفيسبوك، وأبلغ المستخدمون بظهور رسالة جار الاتصال، الأمر الذي نتج عنه عدم قدرتهم على إرسال أو استقبال أي رسائل بينهم و بين أصدقائهم.

وتبقى موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الوحيد الذي لم يصب بالعطل المفاجئ، وهو ما جاء في صالحه ودخول كافة مستخدمي السوشيال ميديا على “تويتر”، للتحدث والتعليق على عطل باقي مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحولت منصة “تويتر” إلى ساحة كوميدية من قبل نجوم الوسط الفني والإعلاميين، الذين كتبوا العديد من الرسائل الكوميدية والتعليقات الساخرة، على تعطيل تطبيقات التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم، كالاتي:

كتبت الفنانة مي كساب: «لا لا لا سيبو تويتر للتويتريه»، وعلق الفنان أحمد السعدني: «الحياة من غير واتساب و فيسبوك و انستجرام اجمل بكتير فعلاً».

بينما علقت الفنانة لطيفة: «تويتر دلوقتى فكرنى باللمة العائلية وإحنا صغيرين»، وعقب الفنان ادوارد: «اهو WhatsApp قفش ووقع علشان بنقول واطس».

وكتب الإعلامي أحمد شوبير: «اليوم كلنا في تويتر اهلا بيكم».

وعلق الفنان محمد عبد الرحمن ساخرًا: “شكل مارك عليه إيجارات متأخرة ولا ايه”.

 

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جدير بالذكر أنه دشن عدد من رواد السوشيال ميديا، هاشتاج “تويتر” عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة تويتر، وذلك عقب عطل الكتروني مفاجئ في مواقع التواصل الاجتماعي واتس اب وانستجرام وفيسبوك.

وتصدر هاشتاج “تويتر” قائمة الأكثر تداولًا، وجاءت التعليقات الساخرة من قبل رواد السوشيال ميديا علي عطل مواقع التواصل الاجتماعي وبقاء تويتر عقب شلل مواقع التواصل الاجتماعي.

توقف خدمة ماسنجر وانستجرام وواتساب في مصر والعالم بسبب عطل فني


وعانى مستخدمو الخدمات المذكورة أعلاه، من صعوبة في الاتصال بمواقعهم المفضلة، في بعض الدول من بينها مصر، حيث أبلغ المستخدمون بظهور رسالة جاري الاتصال، الأمر الذي نتج عنه عدم قدرتهم علي إرسال أو استقبال اي رسائل بينهم على الخدمات المذكورة.


وكان موقع DownDetector المتخصص في أعطال الإنترنت، قد سجل ملايين الشكاوي منذ ظهر اليوم و حتي الآن، كما أعلن الموقع تلقيه أكثر من 20 ألف شكوى من مستخدمي خدمات شركة فيسبوك فقط، والذين أوضحوا أنهم غير قادرين على الاتصال بالتطبيقات المختلفة لتلك المنصات.

 

وكانت حوالي 76% من الشكاوى تتعلق بعدم إمكانية وصول المستخدمين لموقع فيسبوك على الإنترنت، بينما أبلغ 12٪ عن مشكلات في الاتصال بالخادم، ونسبة 11 ٪ يعانون من انقطاع كامل في الوصول للخدمة عبر تطبيقي فيسبوك على هواتف أندرويد وآيفون، وفقًا لبيانات DownDetector.

 

ماسنجر انستجرام واتساب فيسبوك تطبيقات التواصل الاجتماعي تويتر نجوم الوسط الفني

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