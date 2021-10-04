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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تقارير تكشف حقيقة اختراق وتسريب بيانات 1.5 مليار حساب شخصي على فيسبوك

تقارير تكشف حقيقة
تقارير تكشف حقيقة اختراق وتسريب بيانات 1.5 مليار حساب شخصي

أفادت تقارير بإختراق حسابات أكثر من 1.5 مليار مستخدم على Facebook فيسبوك، حيث تم تسريب وبيع البيانات الخاصة بالمستخدمين على منتدى شهير للقرصنة، الأمر الذى يثير تساؤلات عديدة حول سبب انقطاع خدمات فيسبوك منذ ساعات. 


وحسب تقرير من موقع Privacy Affairs فإن حوالي 1.5 مليار حساب شخصى قد تم تسريب بياناتهم على فيسبوك على  منتديات للقرصنة منذ أيام، وتحديدا في أواخر سبتمبر الماضي. 

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وتظهر الصور التي تم عرضها على منتدى القرصنة أن الحسابات تبدو وكأنها حسابات حقيقة لمستخدمى فيسبوك وأنها ليست مزيفة، وتشمل أسماء الأشخاص وأرقام الهواتف والإيميلات الشخصية. 


وفقا لتقرير آخر من منصة  TweakTown فإن  مليون حساب يكلف حوالي  5000 دولار إذا تم شرائهم من على منتدى القرصنة، ما يعني أن بيانات 1.5 مليار مستخدم على فيسوك ستكلف 7.5 مليون دولار. 


وتتضمن البيانات المضمنة مع 1.5 مليار حساب على فيسبوك الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني والموقع والجنس وأرقام الهواتف ومعرف المستخدم. 

Over 1.5 billion Facebook users' private info sold on hacker forum 17 | TweakTown.com
تقارير تكشف حقيقة اختراق وتسريب بيانات 1.5 مليار حساب شخصي على فيسبوك  


وأصاب عطل مفاجئ،  تطبيقات فيسبوك  ماسنجر و انستجرام و واتسآب حيث أبلغ المستخدمون بظهور رسالة جاري الاتصال، الأمر الذي نتج عنه عدم قدرتهم علي ارسال او استقبال اي رسائل بينهم و بين اصدقائهم.


ولم تعد للخدمة تطبيقات فيسبوك حتى هذه اللحظة، كما تواصل الشركة انخفاضا كبيرا في أسهمها، كما انضمت عدد من التطبيقات الأخرى مثل سيجنال للعطل العالمي الذي يضرب التطبيقات. 


جدير بالذكر أن شركة فيسبوك لم تصدر أية بيانات رسمية حول اختراق أو تسريب وبيع بيانات الحسابات الشخصية أو العامة على منتديات الهاكرز أو القرصنة الإلكترونية، حتى هذه اللحظة. 

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