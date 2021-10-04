البنتاجون: شكوك حول هجوم سيبراني استهدف فيسبوك وواتساب وانستجرام

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الاثنين، إنه قد يكون هجوم سيبراني منظم قد استهدف منصات فيسبوك وواتساب وانستجرام، ولكن لم يتم الكشف عن أي تفاصيل بشأن هذا الموضوع.

وأصاب عطل مفاجئ، تطبيقات التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم، ماسنجر و انستجرام و واتسآب ، منذ قليل؛ حيث أبلغ المستخدمون بظهور رسالة جار الاتصال، الأمر الذي نتج عنه عدم قدرتهم علي ارسال او استقبال اي رسائل بينهم و بين أصدقائهم.

وبدأ العطل يصيب عددا كبيرا من مستخدمي المنصات الثلاث في مصر منذ دقائق، سواء كانوا من أصحاب هواتف آيفون أو أندرويد، و عبروا عن استيائهم من العطل من خلال منشورات على فيسبوك وتويتر.

وبحسب صحيفة "express" البريطانية، تلقى موقع "Downdetector" التقني المتخصص في رصد أعطال تطبيقات التواصل الاجتماعي الشهيرة ، عددا كبيرا من الشكاوى بوجود مشكلة بالتطبيق ولم يعرف سبب حدوثها حتي الآن.

من ناحية أخري لم تعلق إدارة فيسبوك المالكة للمنصات الثلاث على العطل حتى الآن.‏