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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيرادات متواضعة.. 9 أفلام لم تتجاوز المليون أمس

ايرادات الافلام
ايرادات الافلام

تشهد دور العرض السينمائي فى الفترة الحالية منافسة شديدة على الإيرادات بين 9 أفلام، هي “العارف وموسى والبعض لا يذهب للمأذون مرتين والإنس والنمس ومش أنا و200 جنيه وماكو و30 مارس وعروستى” وهو ما يعكس حالة من الانتعاشة الفنية.

وحققت هذه الأفلام إيرادات متواضعة أمس وبلغ إجمالي الإيرادات 637416 ألف جنيها حسب تصريح الموزع السينمائى محمود الدفراوى.

ونرصد فيما يلى إيرادات الأفلام المعروضة بعد عرض فيلم “عروستى”.

عروستى 

تصدر فيلم “عروستى” شباك التذاكر حيث حقق الفيلم ايرادات بلغت قيمتها 216244 جنيها.

فيلم “عروستى” من بطولة جميلة عوض وأحمد حاتم وصابرين.

ماكو

يحتل فيلم “ماكو” المركز الثانى وحقق ايرادات بلغت قيمتها 114465 جنيها.

والفيلم يقوم ببطولته كل من بسمة وناهد السباعى ونيقولا معوض.

الإنس والنمس

استطاع فيلم “الإنس والنمس” للفنان محمد هنيدى أن ينتزع المركز الثالث.

وحقق فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدي إيرادات أمس حيث بلغت إيراداته 112835 جنيها.

العارف

وجاء فى المركز الرابع فيلم “العارف.. عودة موسى” وحقق الإيرادات التى بلغت قيمتها 75475 جنيها.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة،  مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن إخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.

موسى

جاء فى المركز الخامس فيلم “موسى” حيث حقق إيرادات امس بلغت قيمتها 35368 جنيها.

ويشارك في بطولة فيلم موسى كل من النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016).

عروستى فى الصدارة.. تعرف على إيرادات الأفلام فى آخر 24 ساعة

إيرادات السينما|أفلام عروستي وماكو والإنس والنمس في الصدارة

200 جنيه

حقق فيلم "200 جنيه" إيرادات جيدة ليحتل بها المركز السادس وبلغت ايراداته 35843 جنيها.

وفيلم 200 جنيه يقوم ببطولته كل من ليلى علوي وأحمد السقا وإسعاد يونس وهاني رمزى وغادة عادل وخالد الصاوي وأحمد آدم وتأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وحقق فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بإيرادات بلغت قيمتها 28499 جنيها يحتل بذلك المركز السابع.

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يقوم ببطولته كل من كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى ودينا الشربينى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.

مش أنا

وياتى فيلم “مش أنا” قبل الأخير بين قائمة الأفلام المعروضة حيث حقق إيرادات بلغت 16248 جنيها.

قصة الفيلم تدور حول الشاب حسن “تامر حسني”، شخصية ذات طباع مختلفة، الذي يعاني مرضا نفسيا، وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصب عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.

30 مارس

ويتذيل القائمة فيلم “30 مارس” الذى حقق إيرادات بلغت 2439 جنيها.

والفيلم بطولة أحمد الفيشاوى ودينا الشربينى وخالد الصاوى وتاليف حميد المدنى وإخراج أحمد خالد موسى.

9 أفلام العارف موسى 200 جنيه ماكو 30 مارس

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