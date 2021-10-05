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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هتنفعك وقت الأزمة.. أفضل بدائل فيس بوك وواتساب وإنستجرام

إليك أفضل بدائل فيسبوك
إليك أفضل بدائل فيسبوك وواتساب وإنستجرام

على مدار 6 ساعات كاملة، آثار تعطل فيس بوك وواتساب و إنستجرام، أزمة كبيرة لجميع المستخدمين حول العالم، ليس فقط لأن توقف تلك الخدمات الأكثر شيوعا أدى إلى فقد التواصل بين الناس؛ ولكن أيضا، أدرك مئات الملايين من الأشخاص، مدى أهمية منصات التواصل الاجتماعي الثلاث، بالنسبة لهم؛ حال توقفها لساعات قليلة.

 

ولكن هل تعلم أن هناك تطبيقات بديلة للخدمات المذكورة، يمكنها أن تساعدك خلال الأزمة حال تعطل فيس بوك وواتساب وإنستجرام، على التواصل مع الآخرين لحين عودة الخدمة مرة أخرى.

 

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فيما يلي نستعرض إليك أفضل بدائل فيس بوك وواتساب وإنستجرام.


1. بدائل فيسبوك:

 

-موقع Ello:
 

اكتسب موقع ELLO شعبيته في الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية، كمنافس لـ فيس بوك وذلك نتيجة لسياسات الخصوصية الخاصة بالخدمة والتي تعتبر انتهاكا صريحا لخصوصية المستخدمين، والتي ترغم الأعضاء على استخدام اسمهم الحقيقي، وتأسس الشبكة الاجتماعية عام 2014، وهي تركز بشكل أساسي على الفنانين والمبدعين وصانعي المحتوى، كما تتميز بأنها مجانية وخالية من الإعلانات، وأيضًا تمتنع الشركة المالكة للمنصة عن بيع المعلومات الخاصة بمستخدميه.

 

-موقع MeWe:


يعد الهدف الرئيسي من تطبيق MeWe، هو تقديم أدوات تواصل اجتماعي آمنة وشخصية للجميع، من دون أن يتم استخدام معلومات أعضاء الموقع لصالح شركات أو مؤسسات أمنية، وتتمتع الشبكة الاجتماعية التى تأسس عام 2014، بميزات إضافية على عكس فيسبوك، حيث يمكن للمستخدمين زيادة سعة التخزين المخصصة أو الحصول على مساحة سرية وخاصة للدردشة.

 

-موقع Vero:


تأسس الموقع عام 2015، والذي يعمل بأسلوب مختلف بعض الشيء، فهو موجود فقط للاستخدام على الهواتف الذكية والكمبيوترات اللوحية، وفي أعقاب الفضائح المتلاحقة لفيسبوك زادت شعبية “فيرو” بين المستخدمين حيث وصل عدد مستخدميه في عام 2018 إلى 3 مليون مستخدم.

 

-موقع Diaspora:


تأسست المنصة الاجتماعية عام 2010، والذي يتشابه مع فيسبوك في بعض الوظائف، مثل تحديثات الحالة ومشاركة الصور والتعليق على منشورات الآخرين، ويمتاز الموقع بالخصوصية الكاملة، حيث يستطيع المستخدم التحكم في بياناته بشكل آمن من خلاله.

 

2. بدائل واتساب:


- تيليجرام Telegram:

على الرغم من أن تطبيق تيليجرام Telegram كان واحد من بين الخدمات التي أصابها عطل تقني خلال الساعات الماضية، إلا أنه لم يستمر طويلا، حيث أن تيليجرام هو المنافس الأقوى لتطبيق واتساب، ليس فقط بفضل بعض الميزات القوية التي يقدمها، إلا لأنه أيضا يعمل على استعادة الخدمة بسرعة فور تعطلها، ويوفر التطبيق الروسي الأصل ميزتي الأمان والخصوصية مثل ميزة التشفير، إلى جانب خاصية الرسائل القابلة للاختفاء والتي تعد أحدث ميزات واتساب، إلى جانب ميزة حذف الدردشة نهائيا من الطرفين.

 

-سيجنال Signal:

يوفر تطبيق التراسل الفوري سيجنال Signal الذي ذاع صيته مؤخرا، إلى جانب سهولة الاستخدام وإرسال الرسائل النصية وإجراء المكالمات الصوتية والمرئية، على غرار واتساب، ميزة "الرسائل الذاتية الاختفاء"، بالإضافة إلى ميزة تسمى أمان الشاشة Screen Security، والتي تتيح لك إمكانية الطرف الآخر من أخذ لقطات من محادثاتك في التطبيق.

 

-ثريما Threema:

يقدم تطبيق ثريما Threema، أكثر ميزات الخصوصية والأمان في تطبيقات المراسلة، من بينها عدم جمع بيانات مستخدميه حيث جميع الاتصالات مشفرة من طرف إلى طرف، وبالإضافة إلى ذلك، يتوفر التطبيق مجانا بدون الحاجة إلى دفع أى مقابل مادى، كما يقوم بحفظ وتخزين قوائم الاتصال الخاصة بك ومعلومات المجموعات في هاتفك فقط، وليس في خوادمه عبر الإنترنت.

 

3.بدائل إنستجرام:

 

-موقع Flickr:
 

يعد موقع Flickr واحدا من التطبيقات البديلة لإنستجرام، حيث يمكنك استخدامه لتخزين الصور مثل سحابة التخزين، كما يتوفر للأشخاص خيار مشاركة صورهم مع المستخدمين، كما يمكن للمستخدمين التفاعل معهم،  كما يتيح لك تحميل الصور بدقة كاملة.

 

-موقع تويتر:

تويتر يمكن أن يكون منافس لإنستجرام، فهو يتميز بإمكانية عمل بث فيديو مباشر، بالإضافة إلى الأخبار التي يتم تحديثها باستمرار، إلى جانب نشر الصور.

 

-تطبيق Tumblr:

تطبيق Tumblr هو أفضل تطبيق يمكنك استخدامه كبديل لإنستجرام، فإنه يتيح لك التقاط الصور أو مقاطع الفيديو ومشاركتها إلى جانب النصوص، ويمكنك البحث عن هذه المشاركات عبر الهاشتاج، لكن لا توجد ميزة القصص أو القيام ببث مباشر.

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