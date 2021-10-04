هل تعطل فيسبوك وواتس آب فقط؟..شلل في التطبيقات الشهيرة على الإنترنت عالميا

أبلغ مستخدمو شبكة الإنترنت على مستوى العالم، اليوم الاثنين، عن تعطيل بعض خدمات الإنترنت الشهيرة حول العالم، من بينها جميع خدمات شركة فيسبوك الأمريكية، فيسبوك و إنستجرام وواتس آب وماسنجر.



ووفقا لخريطة أعطال موقع "Downdetector"، توقفت بعض تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي عالميا، وكان من بينها خدمات شركة فيسبوك، وموقع التدوينات المصغرة تويتر، وموقع جوجل، وخدمة تعديل ومشاركة الصور سناب شات، وخدمة أمازون، ولعبة بوكيمون وبعض التطبيقات العالمية الأخرى.

توقف خدمة ماسنجر وانستجرام وواتساب في مصر والعالم بسبب عطل فني



وعانى مستخدمو خدمات المذكورة أعلاه، من صعوبة في الاتصال بمواقعهم المفضلة، في بعض الدول من بينها مصر، حيث أبلغ المستخدمون بظهور رسالة جاري الاتصال، الأمر الذي نتج عنه عدم قدرتهم علي إرسال أو استقبال اي رسائل بينهم على الخدمات المذكورة.



وكان موقع DownDetector المتخصص في أعطال الإنترنت، قد سجل ملايين الشكاوي منذ ظهر اليوم و حتي الآن، كما أعلن الموقع تلقيه أكثر من 20 ألف شكوى من مستخدمي خدمات شركة فيسبوك فقط، والذين أوضحوا أنهم غير قادرين على الاتصال بالتطبيقات المختلفة لتلك المنصات.

وكانت حوالي 76% من الشكاوى تتعلق بعدم إمكانية وصول المستخدمين لموقع فيسبوك على الإنترنت، بينما أبلغ 12٪ عن مشكلات في الاتصال بالخادم، ونسبة 11 ٪ يعانون من انقطاع كامل في الوصول للخدمة عبر تطبيقي فيسبوك على هواتف أندرويد وآيفون، وفقًا لبيانات DownDetector.