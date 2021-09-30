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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيسبوك توجه ضربة جديدة لـ تيك توك.. كل ما تريد معرفته عن Facebook Reels

فيسبوك وتيك توك
فيسبوك وتيك توك

أطلقت شركة فيسبوك Facebook، ميزة Reels رسميا لجميع مستخدميها في الولايات المتحدة على هواتف أندرويد وآيفون.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تعد ريلز Reels،  إحدى ميزات موقع إنستجرام المملوك لشركة فيسبوك، وتأتي خاصية إنشاء مقاطع الفيديو قصيرة المدة إلى المنصة الاجتماعية لمنافسة التطبيق الصيني الأكثر شيوعا تيك توك TikTok.

 

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ما هي ميزة ريلز على فيسبوك؟

 

تتيح ميزة ريلز لمستخدمي موقع فيسبوك، إمكانية إنشاء محتوى فيديو قصير و مشاركته باستخدام مجموعة من أدوات التعديل والتحرير، بما في ذلك تلك الخاصة بالموسيقى والصوت وتأثيرات الواقع المعزز واستخدام المؤقتات والعد التنازلي والمزيد.

Facebook has Reels now, taking TikTok cloning one step further
ميزة فيسبوك Facebook Reels

وعلى الرغم من أن فيسبوك استنساخ ميزة ريلز من تطبيق تيك توك، وهي ليست المرة الأولى التي تقتبس فيها الشركة الأمريكية ميزة من منافسيها، حيث تعد خاصية Stories استنساخا من منافسها سناب شات، إلا أن ميزة القصص بفيسبوك تمكنت من التفوق على Snapchat.

وفي الوقت الحالي، تتوفر ميزة Facebook Reels، في البداية لصناع المحتوى في الولايات المتحدة على هواتف أندرويد و iOS، وستتوسع لاحقا لتشمل المزيد من الأسواق العالمية.

Facebook has Reels now, taking TikTok cloning one step further
ميزة فيسبوك Facebook Reels

وسيتمكن المستخدمين في الولايات المتحدة، من رؤية ميزة ريلز والتي تتكون من الموسيقى والصوت والمؤثرات والمزيد، على موقع فيسبوك موجز الأخبار أو المجموعات،  عند مشاهدة مقطع فيديو، يمكنك بسهولة متابعة منشئ الفيديو أو الإعجاب بالفيديو أو التعليق عليه أو مشاركته مع الأصدقاء.

Facebook has Reels now, taking TikTok cloning one step further
ميزة فيسبوك Facebook Reels

وتختبر فيسبوك حاليا إمكانية دمج ميزة ريلز Reels مباشرة عبر منصة فيسبوك مع نظيراتها على إنستجرام Instagram Reels، من أجل مساعدتهم في إنشاء متابعين عبر كلا التطبيقين في وقت ما في المستقبل.

وسوف تقوم فيسبوك بدفع مكافآت لصناع المحتوى لعدد المشاهدات الأكثر لفيديوهات Reels الخاصة بهم على المنصة، كما تعمل الشبكة الاجتماعية على تطوير طرق أخرى لتحقيق الإيرادات عبر ريلز وتخطط لاختبار أشكال إعلانات جديدة وعرضها بملء الشاشة، بما في ذلك إعلانات الملصقات وإعلانات الشعارات، على غرار تيك توك.

Facebook has Reels now, taking TikTok cloning one step further
ميزة فيسبوك Facebook Reels
فيسبوك ميزة Reels ريلز TikTok انستجرام Facebook Reels

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