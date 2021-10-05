فيسبوك تصدر بيانا وتكشف كواليس تعطل منصتها على الإنترنت

أعلنت شركة فيسبوك، اليوم الثلاثاء، في بيان لها أسباب العطل الذي أصاب المنصة وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

وقالت الشركة في بيانها إن خلل تقني داخلي تسبب في تعطيل عمل المنصة، مؤكدة على عدم وجود دليل على اختراق بيانات المستخدمين بسبب العطل التقني.

وأضافت الشركة أن التذبذب في الشبكة تسبب بخلل في التواصل بين مراكز البيانات، وأكدت أن الخلل سببه تعديلات خاطئة في الإعدادات.

وتابعت الشركة أن: "خدماتنا عادت إلى العمل بشكل فعال وإلى الوضع الطبيعي، وتغييرات في إعدادت الأجهزة الرئيسية تسببت بحدوث مشاكل أدت إلى انقطاع خدمة الاتصال".

وأعربت شركة فيس بوك، اليوم الثلاثاء، عن أسفها جراء العطل الذي أصاب الموقع خلال الساعات الماضية.

وكتب الحساب الرسمي على تويتر: "إلى المجتمع الضخم من الأشخاص والشركات حول العالم الذين يعتمدون علينا: نحن آسفون".

وأضاف: "لقد عملنا بجد لاستعادة الوصول إلى تطبيقاتنا وخدماتنا ويسعدنا الإبلاغ عن عودتهم عبر الإنترنت الآن. شكرا لكم لتحمل معنا".