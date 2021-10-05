عالم أوفلاين.. لماذا سعى الهاكرز الصيني لـ وقف فيسبوك وإنستجرام وواتس آب وتهديد جوجل؟

تعرضت خدمات وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"واتساب" و"إنستجرام" للانقطاع فترة، دامت أكثر من ساعة، ولا تزال مستمرة، حيث تمتلك شركة فيس بوك الخدمات الثلاث، التي لم يستطع المستخدمون الوصول إليها عبر أجهزة الكمبيوتر أو تطبيقات الهواتف الذكية.

شكاوى وبلاغات ضد فيس بوك

وسجل موقع "داون ديدتكتور"، الذي يرصد حالات انقطاع الخدمات، أكثر من 80 ألف بلاغ عن انقطاع الخدمة من مستخدمي تطبيق واتساب، وأكثر من 50 ألف بلاغ من مستخدمي فيس بوك.



وتشير بيانات الموقع، إلى أن الانقطاع أثّر على حسابات مستخدمين في شتى أرجاء العالم، كما أبلغ عدد ضخم من الأشخاص، عن مشكلات في استخدام منصة "أوكولوس" للواقع الافتراضي، التابعة لـ"فيس بوك".

رد فيس بوك على انقطاع الخدمة

قالت إدارة فيس بوك: "نحن على دراية بأن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا، ونعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج"، ولم تدل الشركة رسميا بسبب للمشكلة.



وتكهن خبراء الإنترنت، بأن الأمر قد ينطوي على خطأ في نظام أسماء النطاقات "DNS" لموقع فيس بوك، وغالبا ما يُشبَّه نظام أسماء النطاقات، بدليل العناوين أو دليل أرقام الهواتف، ولكن للإنترنت، فهو يوجه برامج تصفح الإنترنت إلى نظام الكمبيوتر الذي يخدم الموقع الإلكتروني الذي يبحث عنه المستخدم.

المشكلة مكررة والرد واحد

وفي مارس عام 2019.. واجه موقع “فيس بوك”، أحد أشد أزمات انقطاع الخدمة في تاريخه، وتوقفت الخدمة الرئيسية بشكل كامل عن المستخدمين على مستوى العالم طوال يوم كامل، الأمر الذي أثار ردود أفعال غاضبة في العالم.



وكانت آخر مرة تعطل فيها موقع “فيس بوك” قبلها، بمثل هذا الشكل، في عام 2008؛ عندما كان عدد المستخدمين لا يزيد عن 150 مليون فقط، بينما يبلغ عدد المستخدمين حاليا 3.2 مليار مستخدم شهريا، وأثَّرت المشكلة على المنتج الأساسي لشركة “فيس بوك”، وهو تطبيقات الرسائل الرئيسية، وكذلك موقع تبادل الصور “إنستجرام”.



ولم تعلن إدارة “فيس بوك” عن سبب انقطاع الخدمة وقتها، واكتفت الشركة بإصدار نفس البيان الذي أصدرته منذ قليل، وكأنه معد مسبقا للنشر: "ندرك أن بعض الناس يواجهون حاليا مشكلة في الوصول إلى مجموعة تطبيقات فيس بوك، نعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن".

ما مدى انتشار المشكلة؟

تشير التقديرات، إلى أن المشكلة بدأت في حوالي الرابعة مساء بتوقيت جرينتش، وفي الوقت الذي كانت الخدمة الرئيسية لـ"فيس بوك" تبدو ثقيلة ومزدحمة، أبلغ المستخدمون بعدم قدرتهم على النشر.



ولم يتمكن مستخدمو “إنستجرام” من تحديث حساباتهم أو نشر مواد جديدة، كما فشلت عملية تحميل نسخة سطح مكتب من خدمة الرسائل "فيس بوك ماسنجر"، ولكن يبدو أن تطبيق الهاتف المحمول، كان يسمح بإرسال بعض الرسائل، لكن أبلغ مستخدمون عن خلل في بعض المحتوى، مثل الصور، كما تعرض تطبيق واتس آب WhatsApp التابع لـ"فيس بوك" لمشكلات مماثلة.



وتشير خريطة انقطاع الخدمة إلى أن المشكلة عالمية، ويتولى موقع "داون دتيكتور" مراقبة مشاركات المستخدمين على الشبكات الاجتماعية الأخرى، التي تشير إلى فقدان الخدمة في مكان آخر، وأثرت المشكلة أيضا على خدمة مكان العمل من فيسبوك Facebook Workplace، وهي خدمة الشركات للتواصل داخليا.

أنباء عن علاقة هاكرز صيني بوقف الخدمة

سن جو سو

وذكرت وكالة رويترز العالمية، إن المسئول عن توقف الخدمة هو الهاكرز الصيني “سن جو سو” البالغ من العمر 13 عاما، وأنه سيطر على ملفات تشغيل الخدمة، ليس هذا فحسب؛ بل استطاع إيقاف خدمة المحمول في الولايات المتحدة أيضا.

كما استطاع إيقاف عمل جوجل وأمازون في عدد من الدول، ويسعى فريق من أبرز خبراء التكنولوجيا الأمريكية والبريطانية إلى التصدي لهجوم الهاكرز، في خطوة وصفها الخبراء إلى أنها تأكيد من الصين على هيمنتها حاليا على العالم، في تحد صارخ لموازين القوى الجديدة.