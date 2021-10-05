خسر 7 مليارات أمس.. ثروة زوكربيرج تحتاج لـ2 مليون سنة شغل

تسببت أحداث الليلة الماضية والانقطاع الهائل الذي حدث في خدمات فيسبوك والتطبيقات التابعة، في تراجع ثروة الملياردير ومؤسس الشركة Mark Zuckerberg مارك زوكربيرج وتقهقر مركزه بين أغنياء العالم بعدما وصل لمركز متقدم للغاية.



صافي ثروة مارك زوكربيرج بعد خسارته الكبيرة أمس



وبحسب موقع Business Insider فإن زوكربيرج تراجعت ثروته لتصبح حوالي 120.9 مليار دولار بعدما شهدت أسهم فيسبوك خسارة كبيرة بنحو 5 % من إجمالي قيمتها.



وأصبح مارك زوكربيرج يحتل مركزا جديدا ومتأخرا بين أغنى أغنياء العالم ومؤشر بلومبرج للمليارديرات ليصل للمركز الخامس في الترتيب.



زوكربيرج يحتل هذا المركز ضمن أغنياء العالم ومؤشر بلومبرج للمليارديرات



وجاء زوكربيرج بعد خسارته بنحو 7 مليارات دولار أمريكي جراء ما حدث أمس في ليلة تعتبر الأصعب في تاريخ فيسبوك، في المركز الخامس بعد رجل الأعمال جيف بيزوس والذي يحتل صدارة أغنى أغنياء العالم، وكذلك إيلون ماسك الثاني.



ويأتي في المركز الثالث رجل الأعمال الفرنسي برنارد أرنولت وعلى الرغم من أن زوكربيرج كان يتفوق على بيل جيتس إلا أنه قد أصبح في الوقت الحالي يخلفه في المركز الخامس.



ويحتل جيتس المركز الرابع بصافي ثروة تقدر ب 132 مليار دولار أمريكي، حيث يعتبر التراجع الكبير لزوكربيرج هو الثاني من نوعه في غضون عام، الأول كان بسبب أحداث الكابيتول في مطلع العام تحديدا في 6 يناير الماضي ثم الثاني كان أمس بسبب انقطاع خدمات الإنترنت التى أثرت على أكثر 3.5 مليار شخص في أنحاء العالم.



حقائق لا تعرفها عن ثروة مارك زوكربيرج



كانت ثروة مارك زوكربيرج قد بلغت 100مليار دولار أمريكى، بعد ارتفاع أسهم شركة فيسبوك، أمس، بعد اطلاق ميزة Reels المنافسة لتطبيق تيك توك في أغسطس2020 .



وربح زوكربيرج حينها 7 مليارات دولار فى 24 ساعة فقط، بعد ربح شركة فيسبوك بنسبة 8.2 ٪ بزيادة قدرها 253.67 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، الأمر الذى ساهم فى زيادة ثروة زوكربيرج باكثر من 7 مليارات دولار، ليصبح حينها ثالث شخص في العالم يمتلك 100 مليار دولار.



وفي وقت سابق كشفت صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية، أنه لتحقيق ثروة مارك زوكربيرج الواصلة لأكثر من 100 مليار دولار أمريكي؛ فإن المواطن الأمريكى يجب أن يعمل حوالي مليوني سنة تحديدا 2,100,000 سنة؛ لتحقيق مثل هذه الثروة.