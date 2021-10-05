محافظ الإسماعيلية: اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لاحتواء التحورات الجديدة لكورونا

أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية كتابا دوريا للسادة رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى والمديريات و مديري الإدارات بالديوان العام ، تضمن توجيهات بالتنبيه على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات الصادرة بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا والعمل المستمر والجاد لإتخاذ الإجراءات والتدابير لإحتواء التحورات الجديدة من فيروس كورونا والحيلولة دون انتشار الجائحة.

وأكد "بشارة" علي الإلتزام بالإجراءات الإحترازية الصادرة بقرار السيد رئيس الوزراء وخاصة مايتعلق بالتزام المنشآت الفندقية والسياحية والمقاهي والكافتريات والكافيهات والمطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت عامة والمرخصة سواء من وزارة السياحة والآثار او من وحدات الإدارة المحلية، والعمل علي إتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة في هذا الشأن.

وشدد على ضرورة استمرار حملات التوعية للمواطنين بمخاطر فيروس كرونا و متحوراته مشيرا إلي مجهودات مديرية الصحة بالإسماعيلية من خلال خطة توعية و تواجد نقاط للتسجيل الفوري و التطعيم يتم الإعلان عنها يوميا بكافة المراكز للوصول إلي المواطن دون تكبد العناء.

جاء ذلك في إطار إهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهاته المستمرة لبذل المزيد الجهود بشأن التصدي لفيروس كورونا وخاصة مع تداعيات الموجة الرابعة للفيروس وتنفيذا لقرارات السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من السيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

