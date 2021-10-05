سمير صبرى يكشف كواليس أول ظهور له فى السينما

تحدث الفنان سمير صبرى عن أول ظهور تمثيلي له، وذلك عند مشاركته للفنانة لبنى عبد العزيز لركن الطفل فى البرنامج الأوروبى، مشيرا إلى أن الفنان عبد الحليم حافظ هو من رشحه لذلك.

وأضاف "صبرى" خلال لقائه مع الإعلامى “تامر أمين “فى برنامج ”آخر النهار” المذاع على قناة" النهار"، أنه ذهب ليزور الفنانة لبنى عبد العزيز فى ستوديو مصر خلال تصويرها لفيلم، وذهبوا معا إلى الفنانة شادية فى البلاتوه المجاور لهم أثناء تصويرها لفيلم اللص والكلاب، وطلب من الفنانة لبنى عبد العزيز أن ترشحه للمخرج بأن يقوم بدور الفنان الذى لم يحضر للقيام بالدور بدلا منه فى فيلم اللص والكلاب.

وتابع قائلا: “و قلت لـ لبنى ما تقولى للمخرج أني أقدر أعمل المشهد ده، فبصتلى كدة ، وبعدين رشحتي للدور".

وأوضح أنه طلب مرة أخرى من الفنانة لبنى عبد العزيز خلال تصوير فيلم" زقاق المدق" بأن ترشحه للمخرج حسن الإمام للمشاركة فى الفيلم .