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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريب أول فيديو يكشف القدرات الخارقة لكاميرا هاتف جوجل Pixel 6 Pro

فيديو يكشف القدرات
فيديو يكشف القدرات الخارقة لكاميرا هاتف Pixel 6 Pro

أظهرت تسريبات أول فيديو من نوعه القدرات الكبيرة التي سيأتي بها هاتف Google Pixel 6 Pro الذى تعتزم شركة جوجل الأمريكية إطلاقه خلال الأيام القادمة، حيث من المتوقع أن ينافس الهاتف على أفضل هاتف أندرويد في الكاميرا.

وبحسب موقع GSMArena فإن الفيديو يظهر قدرات كاميرا هاتف Pixel 6 Pro بشكل عملى حيث يعرض صور بزاوية 360 درجة مع إعطاء لمحة عن واجهة مستخدم تطبيق الكاميرا.

Pixel 6
هاتف Google Pixel 6 Pro


كما يؤكد الفيديو التسريبات السابقة التي تدعي أن هاتف Pixel 6 Pro سيحتوي على مستشعر 50 ميجابكسل ، والذي ينتج صورًا ذات 12.5 ميجابكسل حيث كشفت بيانات EXIF للصور من Google Photos أن الصور ستأتي بنفس الجودة بالفعل. 

Pixel 6 Pro
هاتف Google Pixel 6 Pro


ويحتوى هاتف Pixel 6 Pro يحتوى على مستشعر رئيسي للكاميرا من تصنيع شركة سامسونج من نوع Samsung GN1 ، بدقة 50 ميجابكسل مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا مقربة بزووم  4X ، وبدقة 48 ميجا بيكسل، مع كاميرا سيلفي محدثة بدقة 12 ميجابكسل.


وسيكون مستوى التكبير الأقصى هو 7X، مع إمكانية 20X وسيكون هو نفسه المعدل بالنسبة للصور الثابتة، مع دقة FHD ، مع تقنية  HDR من الكاميرا الرئيسية، ثم سيقوم TPU بمعالجة التفاصيل من كلتا الكاميرتين لإزاحة الوجه الذي ربما تم التقاطه أثناء الحركة.

 

كما تأتي ميزة تسجيل الفيديو في  هاتف Pixel 6 Pro بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، لكن الكاميرات فائقة الاتساع والكاميرات المقربة ستكون بدقة 4K  بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

هاتف جوجل Pixel 6 Pro قدرات هاتف Pixel 6 Pro كاميرا Pixel 6 Pro جوجل هواتف جوجل هواتف اندرويد

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