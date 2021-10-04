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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد إطلاقه.. 5 مميزات في هاتف أوبو Oppo A55 نسخة 4G

5 ميزات في هاتف أوبوOppo
5 ميزات في هاتف أوبوOppo A55 نسخة 4G بعد إطلاقه

تتفرد شركة أوبو الصينية بقدرتها على إطلاق هواتف ذكية من الفئة المتوسطة والشبابية بأسعار مناسبة أو رخيصة للغاية في بعض الأحيان مما يعزز قدرتها السوقية في جذب أكبر عدد من الشباب لشراء هواتفها، ومنذ يومين أعلنت الشركة عن هاتف Oppo A55 بمواصفات كبيرة وسعر رخيص. 


وبحسب موقع Indian Express فإن هاتف Oppo A55  نسخة 4G  يتمتع بعدد كبير من الميزات مع سعر في متناول اليد الأمر الذي يجعله يتفوق على منافسيه من الهواتف الذكية نسخة الجيل الرابع، وفيما يلى ميزات الهاتف الأحدث من الشركة : 

 

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هاتف Oppo A55  نسخة 4G


1- جودة الشاشة 


يأتي هاتف أوبو Oppo A55 4G، بشاشة من نوع LCD، قياس 6.51 بوصة، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، مع معدل تحديث 60 هرتز، و معدل أخذ عينات يعمل باللمس 120 هرتز، وتتمتع بطبقة حماية بزجاج NEG T2X-1 المقوى كيميائياً، وكثافة بكسل 269 بكسل لكل بوصة، وجودة + HD

 

2- كاميرا بدقة عالية 


يقدم هاتف أوبو Oppo A55 4G، مستشعر دقة 50 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية، مع إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل و 30 إطارًا في الثانية، مع مستشعرين دقة 2 ميجابيكسل لتصوير العمق والماكرو، كما يضم الهاتف كاميرا أمامية بمستشعر بدقة 16 ميجابكسل.


3- بطارية بسعة كبيرة 


ويحتوى هاتف أوبو Oppo A55 4G على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، مع شحن يصل ل 17٪ في غضون 15 دقيقة، وإلى 33٪ خال 30 دقيقة،كما  يحافظ الشحن الليلي المحسن على البطارية بنسبة 80٪ أثناء النوم.


4- معالج ذو أداء جيد 


ويعمل هاتف أوبو Oppo A55 4G بمعالج ثماني النواة من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Helio G35، بدقة تصنيع  12 نانومتر، مع ثمانية أنوية Cortex-A53 و PowerVR GE8320 GPU، يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 و6 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 64 و 128 جيجابايت.


5- من أرخص أسعار الهواتف الذكية 


ويتميز الهاتف بسعر رخيص للغاية حيث يبدأ سعر  هاتف أوبو Oppo A55 4G، مقابل سعر 210 دولار أي ما يعادل 3300 جنيه مصري، وسيكون متاحا للبيع في الأسواق الهندية بدءا من يوم 11 أكتوبر المقبل، كما سيتم إطلاقه في باقي الدول خلال الفترة القادمة تباعا.  
 

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